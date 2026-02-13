Mascottes: vraiment nécessaire aux Jeux de Milan?

Les mascottes aux Jeux de Milan sont Tina, pour Cortina d'Ampezzo, et Milo, pour Milan. Mais les États-Unis ont aussi leur propre mascotte, le rappeur Snoop Dogg, qui, après son passage concluant à Paris, est sur les lieux des compétitions en Italie.

Mais est-ce vraiment nécessaire, de mettre de l'avant des artistes chèrement payés pour intéresser les nouvelles générations à cet évènement sportif?

