Réaction au rapport Gallant

Le député libéral Monsef Derraji a réagi vivement au rapport de la commission Gallant sur le fiasco de la SAAQ.

Bien que le rapport disculpe le gouvernement, le porte-parole de l’opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable soutient que plusieurs ministres, dont François Bonnardel et Éric Caire, ainsi que le cabinet du Premier ministre, étaient informés des retards et des coûts bien avant le dépôt du rapport du Vérificateur général.

Il souligne une révélation majeure: le ministère des Finances aurait détenu l'heure juste sur le dépassement important des coûts dès la période 2020-2022.

Le député questionne l'intégrité de la ligne de défense gouvernementale basée sur le «mensonge» de la société d'État.

Écoutez Monsef Derraji, député libéral de Nelligan, porte-parole de l’opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable, lundi.