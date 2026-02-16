 Aller au contenu
Politique provinciale
Réaction au rapport Gallant

SAAQ: «Les ministres étaient au courant» -Monsef Derraji

par 98.5

0:00
4:12

Entendu dans

La commission

le 16 février 2026 13:10

Avec

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Monsef Derraji, député libéral de Nelligan et porte-parole de l’opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

Le député libéral Monsef Derraji a réagi vivement au rapport de la commission Gallant sur le fiasco de la SAAQ.

Bien que le rapport disculpe le gouvernement, le porte-parole de l’opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable soutient que plusieurs ministres, dont François Bonnardel et Éric Caire, ainsi que le cabinet du Premier ministre, étaient informés des retards et des coûts bien avant le dépôt du rapport du Vérificateur général.

Il souligne une révélation majeure: le ministère des Finances aurait détenu l'heure juste sur le dépassement important des coûts dès la période 2020-2022.

Le député questionne l'intégrité de la ligne de défense gouvernementale basée sur le «mensonge» de la société d'État.

Écoutez Monsef Derraji, député libéral de Nelligan, porte-parole de l’opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable, lundi. 

