Le gouvernement du Québec lance un projet pilote d'envergure à Montréal, à Laval et en Montérégie afin de réduire les listes d'attente pour les chirurgies de la hanche et du genou.

Cette initiative permettra à des patients en attente depuis plus d'un an d'être opérés dans des cliniques privées, une décision accueillit favorablement par le milieu médical privé, qui souhaite collaborer étroitement avec Santé Québec pour offrir des soins de qualité dans des délais raisonnables.

Écoutez le Dr Pascal-André Vendittoli aborder le tout, vendredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Bien que les coûts exacts d'une telle opération au public soient complexes à calculer en raison des infrastructures et des frais indirects, le secteur privé estime le coût d'un remplacement articulaire entre 20 000$ et 25 000$.

Le Dr Vendittoli souligne l'importance d'une entente à long terme, sur cinq ou dix ans, pour assurer la pérennité des investissements et du personnel requis.