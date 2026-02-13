 Aller au contenu
Société
Journée mondiale de la radio

Intervention en direct : «C'est vraiment une connexion avec l'auditeur»

par 98.5

0:00
12:19

Entendu dans

La commission

le 13 février 2026 14:42

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Intervention en direct : «C'est vraiment une connexion avec l'auditeur»
La commission / Cogeco Média

Il y a 15 ans, l’UNESCO déclarait, le 13 février, la Journée mondiale de la radio. Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez saisissent l'occasion pour discuter de ce média avec l'animatrice, productrice et chroniqueuse à La Presse, Marie-France Bazzo. 

Écoutez cette discussion, vendredi, au micro de l'émission La commission.

«Le direct, c'est quelque chose. Ça fournit une adrénaline exceptionnelle, mais c'est vraiment une connexion directe avec l'auditeur. De savoir qu'il y a une communauté qui écoute, parfois une personne, qui est seule chez elle, puis tu es la voix qui la met au courant de ce qui se passe dans le monde. Puis, d'autres fois, tu sens que c'est un groupe, tu sens qui c'est vraiment une communauté.»

Marie-France Bazzo

Vous aimerez aussi

Quels sont vos plans pour la Saint-Valentin?
La commission
Quels sont vos plans pour la Saint-Valentin?
0:00
9:48
Les biscuits de l'amour: qu'est-ce que l'avenir réserve à nos animateurs?
La commission
Les biscuits de l'amour: qu'est-ce que l'avenir réserve à nos animateurs?
0:00
1:06

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Les biscuits de l'amour: qu'est-ce que l'avenir réserve à nos animateurs?
Rattrapage
La commission
Les biscuits de l'amour: qu'est-ce que l'avenir réserve à nos animateurs?
Quels sont vos plans pour la Saint-Valentin?
Rattrapage
Tribune téléphonique
Quels sont vos plans pour la Saint-Valentin?
La surchauffe immobilière: un frein majeur à la natalité au Québec
Rattrapage
Obstacles financiers et matériels de taille
La surchauffe immobilière: un frein majeur à la natalité au Québec
«Nous avons un retard pour tout ce qui touche globalement à la santé des femmes»
Rattrapage
Projet de cité universitaire sur le sujet
«Nous avons un retard pour tout ce qui touche globalement à la santé des femmes»
Chirurgies de la hanche et du genou: un projet pilote pour être opéré au privé
Rattrapage
Un projet pilote d'envergure à Montréal
Chirurgies de la hanche et du genou: un projet pilote pour être opéré au privé
Français au cégep: un nouveau programme ne changerait rien selon un enseignant
Rattrapage
Épreuve de français
Français au cégep: un nouveau programme ne changerait rien selon un enseignant
Transport médical par hélicoptère: la règle du plus bas soumissionnaire dénoncée
Rattrapage
Aucun critère de qualité, de fiabilité
Transport médical par hélicoptère: la règle du plus bas soumissionnaire dénoncée
Cuba: est-ce que le Canada suivra les traces du Mexique et Chili?
Rattrapage
Aide humanitaire
Cuba: est-ce que le Canada suivra les traces du Mexique et Chili?
Santé Québec: un équilibre budgétaire atteint au détriment des patients?
Rattrapage
Un déficit colossal de 1,5 milliard de dollars
Santé Québec: un équilibre budgétaire atteint au détriment des patients?
Une application citoyenne pour pallier les ratés de communication du REM?
Rattrapage
En cas de panne
Une application citoyenne pour pallier les ratés de communication du REM?
Les commissaires soulignent la Journée mondiale de la radio
Rattrapage
Hommage à des animateurs québécois
Les commissaires soulignent la Journée mondiale de la radio
Un Ukrainien retiré des Jeux de Milan: «Il était pour être sur le podium»
Rattrapage
Son casque était à saveur politique
Un Ukrainien retiré des Jeux de Milan: «Il était pour être sur le podium»
C'est la journée J'achète un billet québécois
Rattrapage
Bonne nouvelle du jour
C'est la journée J'achète un billet québécois
Air Transat va cesser ses vols vers les États-Unis: «La demande a chuté»
Rattrapage
À partir du mois de mai
Air Transat va cesser ses vols vers les États-Unis: «La demande a chuté»