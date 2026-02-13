Il y a 15 ans, l’UNESCO déclarait, le 13 février, la Journée mondiale de la radio. Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez saisissent l'occasion pour discuter de ce média avec l'animatrice, productrice et chroniqueuse à La Presse, Marie-France Bazzo.

Écoutez cette discussion, vendredi, au micro de l'émission La commission.