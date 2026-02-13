Il y a 15 ans, l’UNESCO déclarait, le 13 février, la Journée mondiale de la radio. Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez saisissent l'occasion pour discuter de ce média avec l'animatrice, productrice et chroniqueuse à La Presse, Marie-France Bazzo.
Écoutez cette discussion, vendredi, au micro de l'émission La commission.
«Le direct, c'est quelque chose. Ça fournit une adrénaline exceptionnelle, mais c'est vraiment une connexion directe avec l'auditeur. De savoir qu'il y a une communauté qui écoute, parfois une personne, qui est seule chez elle, puis tu es la voix qui la met au courant de ce qui se passe dans le monde. Puis, d'autres fois, tu sens que c'est un groupe, tu sens qui c'est vraiment une communauté.»