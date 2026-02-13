Au Québec, la situation dans le réseau de la santé atteint un seuil critique, alors que 142 000 personnes sont en attente d'une chirurgie, dont plus de 5 000 depuis plus d'un an.

Des données obtenues par La Presse Canadienne révèlent toutefois que 134 salles d'opération sur 560 sont actuellement inutilisées à travers la province.

Le manque criant de ressources humaines et de personnel de soutien force même des médecins spécialistes à l'inaction, alors que les listes d'attente ne cessent de s'allonger.

Écoutez le chirurgien général et président de l’Association québécoise de chirurgie, Patrick Charlebois aborder le tout, vendredi après-midi, à l’émission de Philippe Cantin.

Il témoigne d'une réalité quotidienne aberrante: il a dû lui-même rester à la maison lors d'une journée opératoire parce que sa clinique préopératoire, saturée et en manque de personnel, n'a pu préparer les patients adéquatement.

Pour lui, tant que le réseau public ne sera pas rendu plus attrayant pour le personnel, la «balloune» des patients en attente continuera de gonfler.