 Aller au contenu
Politique provinciale
Le réseau de la santé atteint un seuil critique

Salles d’opération fermées: cri du cœur d’un chirurgien forcé de rester chez lui

par 98.5

0:00
8:10

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 février 2026 15:53

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Salles d’opération fermées: cri du cœur d’un chirurgien forcé de rester chez lui
Salles d’opération fermées: le cri du cœur d’un chirurgien forcé de rester chez lui. / Vadim / Adobe Stock

Au Québec, la situation dans le réseau de la santé atteint un seuil critique, alors que 142 000 personnes sont en attente d'une chirurgie, dont plus de 5 000 depuis plus d'un an.

Des données obtenues par La Presse Canadienne révèlent toutefois que 134 salles d'opération sur 560 sont actuellement inutilisées à travers la province.

Le manque criant de ressources humaines et de personnel de soutien force même des médecins spécialistes à l'inaction, alors que les listes d'attente ne cessent de s'allonger.

Écoutez le chirurgien général et président de l’Association québécoise de chirurgie, Patrick Charlebois aborder le tout, vendredi après-midi, à l’émission de Philippe Cantin.

Il témoigne d'une réalité quotidienne aberrante: il a dû lui-même rester à la maison lors d'une journée opératoire parce que sa clinique préopératoire, saturée et en manque de personnel, n'a pu préparer les patients adéquatement.

Pour lui, tant que le réseau public ne sera pas rendu plus attrayant pour le personnel, la «balloune» des patients en attente continuera de gonfler.

«Je suis là à vous parler à 15h30 cet après-midi de la maison, chez moi, sur ma journée de priorité opératoire parce qu'on m'a annulé la grosse chirurgie de la journée [...] par manque de personnel.»

Dr Patrick Charlebois

Vous aimerez aussi

«Christine Fréchette est en avance et son avance se creuse»
Lagacé le matin
«Christine Fréchette est en avance et son avance se creuse»
0:00
21:52
Transport médical par hélicoptère: la règle du plus bas soumissionnaire dénoncée
La commission
Transport médical par hélicoptère: la règle du plus bas soumissionnaire dénoncée
0:00
5:32

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Le respect, c'est la chose la plus importante» -Ron Fournier
Rattrapage
Intervenants, collaborateurs et public
«Le respect, c'est la chose la plus importante» -Ron Fournier
Place au quiz des Jeux de Milan
Rattrapage
Jeux de Milan
Place au quiz des Jeux de Milan
«Elle va piger dans plusieurs répertoires et c'est assez impressionnant»
Rattrapage
Dorothée Berryman en spectacle pour la St-Valentin
«Elle va piger dans plusieurs répertoires et c'est assez impressionnant»
«Milliard va avoir un premier test de leadership avec son caucus» -Luc Ouellet
Rattrapage
Nouveau chef du PLQ
«Milliard va avoir un premier test de leadership avec son caucus» -Luc Ouellet
Appel de Heraskevych rejeté: comment procède le Tribunal arbitral du sport?
Rattrapage
Disqualifié en raison des images sur son casque
Appel de Heraskevych rejeté: comment procède le Tribunal arbitral du sport?
«C'est sûr que ça va me donner une légitimité, une d'étampe d'approbation»
Rattrapage
HOME: duo entre Michael Bublé et Roxane Bruneau
«C'est sûr que ça va me donner une légitimité, une d'étampe d'approbation»
STM: vers un retour des moyens de pression chez les employés d’entretien?
Rattrapage
Une impasse majeure
STM: vers un retour des moyens de pression chez les employés d’entretien?
Une performance plutôt rassurante de Jordan Binnington
Rattrapage
Jeux de Milan
Une performance plutôt rassurante de Jordan Binnington
Les rabais des circulaires et de bonnes recettes
Rattrapage
Épicerie
Les rabais des circulaires et de bonnes recettes
Des revenus nets de 9,55 milliards $ pour Bombardier en 2025
Rattrapage
Le redressement financier a réussi
Des revenus nets de 9,55 milliards $ pour Bombardier en 2025
Une journée en argent et en bronze qui aurait pu être en or
Rattrapage
Le Canada aux Jeux de Milan
Une journée en argent et en bronze qui aurait pu être en or
Un député hué par son caucus pour avoir refusé une hausse salariale
Rattrapage
Parti conservateur du Canada
Un député hué par son caucus pour avoir refusé une hausse salariale
«Christine Fréchette a repris le contrôle de la rondelle»
Rattrapage
Bilan de l'actualité politique à saveur sportive
«Christine Fréchette a repris le contrôle de la rondelle»
Alexandria Ocasio-Cortez: «Je la verrais colistière» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
Propos sur Trump et Bad Bunny
Alexandria Ocasio-Cortez: «Je la verrais colistière» -Valérie Beaudoin