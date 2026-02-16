Projet évalué à 100 milliards de dollars

Le projet de TGV Québec-Toronto, qui pourrait coûter jusqu'à 100 milliards de dollars, en vaut-il vraiment la peine?
C'est la question que se pose un grand nombre de chercheurs.
Écoutez Jacques Roy, professeur émérite à HEC Montréal, spécialiste en transports, se pencher sur le sujet, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Ce que l’on constate, c'est que, oui, les gens veulent un TGV. Beaucoup ont expérimenté le TGV en Europe, ont adoré ça et se demandent pourquoi on n’en aurait pas chez nous. Mais quand on regarde la volonté de payer, elle n’est pas tout à fait là. Les gens ne sont pas nécessairement prêts à débourser le coût réel pour voyager en TGV.»
Écoutez le professeur souligner toutefois certaines solutions de rechange qui pourraient remplacer le projet.