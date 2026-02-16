Projet évalué à 100 milliards de dollars

Le projet de TGV Québec-Toronto, qui pourrait coûter jusqu'à 100 milliards de dollars, en vaut-il vraiment la peine?

C'est la question que se pose un grand nombre de chercheurs.

Écoutez Jacques Roy, professeur émérite à HEC Montréal, spécialiste en transports, se pencher sur le sujet, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.