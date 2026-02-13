 Aller au contenu
Société

Les biscuits de l'amour: qu'est-ce que l'avenir réserve à nos animateurs?

par 98.5

0:00
1:06

Entendu dans

La commission

le 13 février 2026 15:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les biscuits de l'amour: qu'est-ce que l'avenir réserve à nos animateurs?
La commission / Cogeco Média

À l'approche de la Saint-Valentin, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez pigent un biscuit chinois. 

Écoutez les deux coanimateurs révéler ce que l'avenir leur réserve, vendredi, à l'émission La commission.

