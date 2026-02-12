 Aller au contenu
Jeux de Milan
Son casque était à saveur politique

Un Ukrainien retiré des Jeux de Milan: «Il était pour être sur le podium»

par 98.5

0:00
10:18

Entendu dans

La commission

le 12 février 2026 14:58

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Un Ukrainien retiré des Jeux de Milan: «Il était pour être sur le podium»
L’athlète ukrainien Vladyslav Heraskevych / La PResse Canadienne / Darryl Dyck

Un Ukrainien qui a refusé de changer son casque aux Jeux de Milan s'est vu perdre sa place lors de la compétition de skeleton.

Son casque arborait des symboles dénonçant ses coéquipiers tués dans la guerre qui a cours depuis bientôt quatre ans. Les images politiques sont interdites sur l'équipement des athlètes.

La présidente des Jeux est intervenue auprès du joueur ce jeudi pour lui expliquer sa décision.

Écoutez Marc Durand, animateur sport et journaliste sportif spécialiste des Jeux décortiquer le tout, jeudi, à La commission.

L'Ukrainien en question a été couvert d'une médaille d'honneur par son pays, son geste ayant été salué par le peuple d'Ukraine ainsi que son président, Volodymyr Zelensky.

Autres sujets abordés

  • Les Québécois gagnent beaucoup de médailles par rapport aux autres provinces canadiennes;
  • Les installations à Milan et Cortina sont-elles meilleures que celles de Montréal?

Vous aimerez aussi

Le skieur Mikaël Kingsbury «a été tassé par un outsider»
Le Québec maintenant
Le skieur Mikaël Kingsbury «a été tassé par un outsider»
0:00
6:45
Hockey masculin: le Canada entre en action dès 10h40 contre la Tchéquie
Lagacé le matin
Hockey masculin: le Canada entre en action dès 10h40 contre la Tchéquie
0:00
5:33

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
C'est la journée J'achète un billet québécois
Rattrapage
Bonne nouvelle du jour
C'est la journée J'achète un billet québécois
Air Transat va cesser ses vols vers les États-Unis: «La demande a chuté»
Rattrapage
À partir du mois de mai
Air Transat va cesser ses vols vers les États-Unis: «La demande a chuté»
«C'est plutôt une question de la préparer pour dans quelques années»
Rattrapage
Kim Jong-un possiblement remplacé par sa fille
«C'est plutôt une question de la préparer pour dans quelques années»
Violence chez des élèves: les enseignants reçoivent des formations préventives
Rattrapage
Plan de lutte des écoles
Violence chez des élèves: les enseignants reçoivent des formations préventives
Le ministre Samuel Poulin a-t-il fait une bourde?
Rattrapage
Déclarations sur l'immigration
Le ministre Samuel Poulin a-t-il fait une bourde?
«On se rend compte que les frais pour l'État passent du simple au double»
Rattrapage
Entente avec la FMSQ
«On se rend compte que les frais pour l'État passent du simple au double»
Moins de voitures volées au Canada en 2025 !
Rattrapage
Baisse de 18 %
Moins de voitures volées au Canada en 2025 !
L'équipe de Marwah Rizqy aurait vendu des cartes de membre pour Pablo Rodriguez
Rattrapage
Brownies au PLQ
L'équipe de Marwah Rizqy aurait vendu des cartes de membre pour Pablo Rodriguez
La fin du PEQ menace Communauto: «C'est un coup de fouet», dit le PDG
Rattrapage
Le tiers des employés à risque
La fin du PEQ menace Communauto: «C'est un coup de fouet», dit le PDG
«EXO coûte pas cher, mais en bon français, ça vaut pas cher», selon un expert
Rattrapage
Transport en commun et recours au privé
«EXO coûte pas cher, mais en bon français, ça vaut pas cher», selon un expert
Utiliser l’IA pour gérer les cônes orange? «On ne parle pas de méga projets»
Rattrapage
Mise en place d'un laboratoire à Montréal
Utiliser l’IA pour gérer les cônes orange? «On ne parle pas de méga projets»
Quatre des six médailles canadiennes ont été gagnées par des athlètes québécois
Rattrapage
Milan
Quatre des six médailles canadiennes ont été gagnées par des athlètes québécois
«Sa mère a demandé des services d'aide plusieurs fois sans succès»
Rattrapage
Suspect de la tuerie de masse de Tumbler Ridge
«Sa mère a demandé des services d'aide plusieurs fois sans succès»
La réalité de la compétition demeure imprévisible et parfois «crève-cœur»
Rattrapage
Jeux de Milan
La réalité de la compétition demeure imprévisible et parfois «crève-cœur»