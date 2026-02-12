Son casque était à saveur politique

Un Ukrainien qui a refusé de changer son casque aux Jeux de Milan s'est vu perdre sa place lors de la compétition de skeleton.

Son casque arborait des symboles dénonçant ses coéquipiers tués dans la guerre qui a cours depuis bientôt quatre ans. Les images politiques sont interdites sur l'équipement des athlètes.

La présidente des Jeux est intervenue auprès du joueur ce jeudi pour lui expliquer sa décision.

Écoutez Marc Durand, animateur sport et journaliste sportif spécialiste des Jeux décortiquer le tout, jeudi, à La commission.

L'Ukrainien en question a été couvert d'une médaille d'honneur par son pays, son geste ayant été salué par le peuple d'Ukraine ainsi que son président, Volodymyr Zelensky.

