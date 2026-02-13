La vice-présidente finances de Santé Québec, Sonia Dugas, a confirmé que l'organisation est sur le point d'atteindre l'équilibre budgétaire après avoir épongé un déficit colossal de 1,5 milliard de dollars.

Si cette rigueur comptable réjouit le Trésor public, le député indépendant de Rosemont, Vincent Marissal, y voit plutôt un «exploit comptable» réalisé par des gestionnaires non élus, dégageant ainsi le gouvernement de sa responsabilité politique face à l'effritement des services.

Écoutez le député indépendant, Vincent Marissal, aborder le tout, vendredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Selon le député, cette compression s'est traduite par une réduction de 8,5 millions d'heures travaillées dans le réseau, entraînant des bris de services majeurs, notamment en obstétrique et en imagerie médicale dans plusieurs régions.