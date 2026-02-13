Le président Donald Trump s'apprêterait a reculer sur les droits de douane qu'il a imposés sur l'aluminium et l'acier canadien.

Selon le Financial Times, la Maison-Blanche examine cette avenue afin de contrôler l'inflation qui touche le pays.

Plusieurs sources affirment que certains produits en acier et en aluminium pourraient être ciblés par une éventuelle baisse de 50% des tarifs douaniers.

L’administration Trump procèderait à un réexamination de la liste des produits qui sont actuellement soumis à ces droits.

Le président américain serait prêt à revenir sur ces mesures, alors que le coût de la vie explose aux États-Unis.