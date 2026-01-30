Étienne Marcoux passe en revue les dossiers chauds du Québec avec un humour incisif.

Il s'attaque d'abord aux coûts prohibitifs de la visite éclair du roi Charles III, s'étonnant d'une facture de deux millions de dollars pour seulement 24 heures.

Il dénonce ensuite la hausse salariale de la gouverneure générale.

Marcoux égratigne au passage la bière sans alcool de la SAQ, le virage végétarien dans les CHSLD et les pannes fréquentes du REM en janvier, avant de conclure sur une note émotionnelle avec Patrick Lagacé.

Écoutez Le bac à nouvelles d'Étienne Marcoux, vendredi à Lagacé le matin.