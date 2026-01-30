 Aller au contenu
Humour
Le bac à nouvelles

Gouverneure générale: «Rire du monde pour 200 000 piastres, je signe où?»

par 98.5

0:00
6:13

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 janvier 2026 09:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Étienne Marcoux
Étienne Marcoux
Gouverneure générale: «Rire du monde pour 200 000 piastres, je signe où?»
Le bac à nouvelles d'Étienne Marcoux / Cogeco Média

Étienne Marcoux passe en revue les dossiers chauds du Québec avec un humour incisif. 

Il s'attaque d'abord aux coûts prohibitifs de la visite éclair du roi Charles III, s'étonnant d'une facture de deux millions de dollars pour seulement 24 heures. 

Il dénonce ensuite la hausse salariale de la gouverneure générale. 

Marcoux égratigne au passage la bière sans alcool de la SAQ, le virage végétarien dans les CHSLD et les pannes fréquentes du REM en janvier, avant de conclure sur une note émotionnelle avec Patrick Lagacé.

Écoutez Le bac à nouvelles d'Étienne Marcoux, vendredi à Lagacé le matin

«Moi de la bière sans alcool, je trippe pas. Je trouve que c'est comme manger des Tylenol pour le goût.»

Étienne Marcoux

