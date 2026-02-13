 Aller au contenu
Société
Dons aux femmes dans le besoin

Imperfection en solidarité: l'appel d'Andréanne Marquis entendu par Manon Massé

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 février 2026 07:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Imperfection en solidarité: l'appel d'Andréanne Marquis entendu par Manon Massé
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

La femme d'affaires Andréanne Marquis, propriétaire de l'entreprise québécoise Womance, a fait appel aux réseaux sociaux afin de faire don de vestes de jeans invendues à des femmes dans le besoin.

Ces vestes devaient faire partie de la collection printemps de la marque, mais, en raison d'un défaut esthétique minime, n'ont pas pu être mises en vente.

La députée de Québec solidaire, Manon Massé, a souligné l'initiative en plus de suggérer le Centre d’éducation et d’action des femmes pour recevoir ce généreux don.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle à ce sujet, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

