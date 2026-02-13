Dons aux femmes dans le besoin

La femme d'affaires Andréanne Marquis, propriétaire de l'entreprise québécoise Womance, a fait appel aux réseaux sociaux afin de faire don de vestes de jeans invendues à des femmes dans le besoin.

Ces vestes devaient faire partie de la collection printemps de la marque, mais, en raison d'un défaut esthétique minime, n'ont pas pu être mises en vente.

La députée de Québec solidaire, Manon Massé, a souligné l'initiative en plus de suggérer le Centre d’éducation et d’action des femmes pour recevoir ce généreux don.

