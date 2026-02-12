Transport en commun et recours au privé

Le recours au privé par la sous-traitance pour réduire les coûts du transport en commun est une bien mauvaise idée, d'après Colin Pratte de l’Institut de recherche et d’information socioéconomiques (IRIS) et auteur d'une étude sur sujet.

M. Pratte donne l'exemple de la société EXO, qui sous-traite entièrement au privé et dont il observe les impacts sur la qualité des services et une plus faible satisfaction de la clientèle que la moyenne.

Selon les recherches sur la sous-traitance la qualité des services

«Certes, EXO coûte pas cher, mais en bon français, ça vaut pas cher», insiste-t-il.

