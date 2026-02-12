 Aller au contenu
Politique
Transport en commun et recours au privé

«EXO coûte pas cher, mais en bon français, ça vaut pas cher», selon un expert

par 98.5

0:00
9:34

Entendu dans

La commission

le 12 février 2026 12:53

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«EXO coûte pas cher, mais en bon français, ça vaut pas cher», selon un expert
EXO opère notamment des trains et des autobus de banlieue / Adobe Stock / Nicolas St-Germain

Le recours au privé par la sous-traitance pour réduire les coûts du transport en commun est une bien mauvaise idée, d'après Colin Pratte de l’Institut de recherche et d’information socioéconomiques (IRIS) et auteur d'une étude sur sujet.

M. Pratte donne l'exemple de la société EXO, qui sous-traite entièrement au privé et dont il observe les impacts sur la qualité des services et une plus faible satisfaction de la clientèle que la moyenne.

Selon les recherches sur la sous-traitance la qualité des services

«Certes, EXO coûte pas cher, mais en bon français, ça vaut pas cher», insiste-t-il.

Écoutez Colin Pratte, chercheur à l’IRIS, expliquer l'étude, jeudi, à l'émission La commission.

