Jeux de Milan

Le patinage de vitesse courte piste est une discipline où le talent peut être balayé en une fraction de seconde par un coup du sort.

Écoutez Marc Gagnon, entraîneur-chef de l’équipe canadienne, lors d'un entretien passionné, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Malgré la domination de certains athlètes, comme Steven Dubois, sacré champion du monde sur 1000 mètres, la réalité de la compétition demeure imprévisible et parfois «crève-cœur» lors des rendez-vous olympiques.