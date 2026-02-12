 Aller au contenu
Quatre des six médailles canadiennes ont été gagnées par des athlètes québécois

La commission

le 12 février 2026 12:41

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
La commission / Cogeco Média

Quatre des six médailles remportées par le Canada aux Jeux de Milan viennent d'athlètes québécois, mentionnent Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.

Mikaël Kingsbury a notamment remporté la médaille d'argent par le même score que le médaillé d'or.

Écoutez les animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau discuter du tout, jeudi, dans l'ouverture de l'émission La commission.

Autres sujets abordés

  • Controverse entourant la victoire d'un couple de Français en patinage artistique aux Jeux;
  • La police de l'immigration américaine ICE devrait se retirer progressivement du Minnesota;
  • Le premier ministre Mark Carney visitera Tumbler Ridge en Colombie-Britannique à la suite de la fusillade.

