Quatre des six médailles remportées par le Canada aux Jeux de Milan viennent d'athlètes québécois, mentionnent Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.

Mikaël Kingsbury a notamment remporté la médaille d'argent par le même score que le médaillé d'or.

Écoutez les animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau discuter du tout, jeudi, dans l'ouverture de l'émission La commission.

Autres sujets abordés