Politique provinciale
Déclarations sur l'immigration

Le ministre Samuel Poulin a-t-il fait une bourde?

le 12 février 2026 14:28

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Le ministre Samuel Poulin a-t-il fait une bourde?
Samuel Poulin est député de Beauce-Sud, ministre, et appuie Bernard Drainville dans la course à la chefferie de la CAQ / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

Le député en Beauce Samuel Poulin a exprimé ses inquiétudes concernant l'influence potentielle des immigrants temporaires dans la course à la chefferie de la CAQ, à la suite d'une déclaration de Bernard Drainville à ce sujet.

M. Poulin a critiqué la règle permettant d'avoir sa carte de membre de la CAQ après six mois de résidence au Québec, une déclaration qui n'est pas passée inaperçue. 

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, animateurs de La commission, faire le point, jeudi.

Christine Fréchette a réagi en jugeant légitime la question soulevée et a affirmé qu'elle se conformerait à tout changement des règles du parti.

