Politique internationale
Kim Jong-un possiblement remplacé par sa fille

«C'est plutôt une question de la préparer pour dans quelques années»

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 12 février 2026 14:43

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Kim Jong-un s'apprêterait à désigner sa fille pour lui succéder, selon le gouvernement sud-coréen / Korean Central News Agency / Korea News Service via AP, File

Kim Jong-un s'apprêterait à désigner sa fille pour lui succéder, selon le gouvernement sud-coréen. 

Écoutez Benoit Hardy Chartrand, professeur à l'Université Temple à Tokyo, donner plus de détail sur la situation, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrnandez.

«Je ne dirais pas par contre que ça arriverait dans les prochains mois. C'est plutôt une question de la laisser se préparer à prendre le pouvoir dans quelques années. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait quand même plusieurs années qu'on la voit de plus en plus dans les médias. On la voit très souvent aux côtés de son père. Alors on se doutait qu'il y avait quelque chose qui se tramait de ce côté-là.»

Benoit Hardy Chartrand

