Kim Jong-un possiblement remplacé par sa fille

«Je ne dirais pas par contre que ça arriverait dans les prochains mois. C'est plutôt une question de la laisser se préparer à prendre le pouvoir dans quelques années. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait quand même plusieurs années qu'on la voit de plus en plus dans les médias. On la voit très souvent aux côtés de son père. Alors on se doutait qu'il y avait quelque chose qui se tramait de ce côté-là.»