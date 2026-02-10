Situation critique sur l'île

Une bordée de neige est prévue en fin d'après-midi mardi, pouvant laisser jusqu'à 15 cm dans certaines régions.

Mais au-delà de la météo, c'est l'actualité internationale qui retient l'attention, particulièrement les nouvelles menaces de Donald Trump concernant le pont Gordie-Howe et ses propos incohérents sur le hockey et la Chine.

Par ailleurs, la situation humanitaire critique à Cuba, et la pénurie de kérosène, ont poussé plusieurs transporteurs - Air Canada, Air Transat ou encore WestJet et Sunwing - à suspendre leurs vols à destination de l'archipel socialiste.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé commenter situation, mardi matin, dans son tour d'horizon de l'actualité.