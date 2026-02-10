Situation critique sur l'île

Une bordée de neige est prévue en fin d'après-midi mardi, pouvant laisser jusqu'à 15 cm dans certaines régions.
Mais au-delà de la météo, c'est l'actualité internationale qui retient l'attention, particulièrement les nouvelles menaces de Donald Trump concernant le pont Gordie-Howe et ses propos incohérents sur le hockey et la Chine.
Par ailleurs, la situation humanitaire critique à Cuba, et la pénurie de kérosène, ont poussé plusieurs transporteurs - Air Canada, Air Transat ou encore WestJet et Sunwing - à suspendre leurs vols à destination de l'archipel socialiste.
Écoutez l'animateur Patrick Lagacé commenter situation, mardi matin, dans son tour d'horizon de l'actualité.
«Quand on me parle du miracle cubain, que c'est donc fantastique [...] Je prends toujours ça avec un grain de sel. C'est fantastique quand t'as ton passeport pour revenir aussi. Oui, il y a eu des miracles d'éducation. Oui, il y a eu des miracles dans le système de santé avec le peu de moyens qu'ils ont...»
«Mais il faut le dire, les Cubains ne vivent pas dans une démocratie. Et faut le rappeler aussi, l'embargo américain sur Cuba est d'une cruauté, d'une brutalité qui n'a pas de sens. Aujourd'hui, si les États-Unis ont encore un embargo sur Cuba [...] c'est pour plaire aux extrémistes floridiens qui ont des racines cubaines et qui ont une fascination, une détestation du régime castriste.»
Autres sujets abordés
- Poursuite du témoignage d'une voisine au procès de Kamaljit Arora;
- Baisse importante des chirurgies hors délais et hausse marquée du recours à la pilule abortive au Québec;
- Le cri du cœur d'une citoyenne injustement cotisée par l'Agence du revenu du Canada;
- Décision historique aux Philippines pour les couples de même sexe et scandale sexuel secouant la classe politique française.