 Aller au contenu
Politique internationale
Situation critique sur l'île

«Si les États-Unis ont encore un embargo sur Cuba, c'est pour plaire aux extrémistes floridiens»

par 98.5

0:00
24:26

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 février 2026 06:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Si les États-Unis ont encore un embargo sur Cuba, c'est pour plaire aux extrémistes floridiens»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Une bordée de neige est prévue en fin d'après-midi mardi, pouvant laisser jusqu'à 15 cm dans certaines régions.

Mais au-delà de la météo, c'est l'actualité internationale qui retient l'attention, particulièrement les nouvelles menaces de Donald Trump concernant le pont Gordie-Howe et ses propos incohérents sur le hockey et la Chine.

Par ailleurs, la situation humanitaire critique à Cuba, et la pénurie de kérosène, ont poussé plusieurs transporteurs - Air Canada, Air Transat ou encore WestJet et Sunwing - à suspendre leurs vols à destination de l'archipel socialiste.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé commenter situation, mardi matin, dans son tour d'horizon de l'actualité.

«Quand on me parle du miracle cubain, que c'est donc fantastique [...] Je prends toujours ça avec un grain de sel. C'est fantastique quand t'as ton passeport pour revenir aussi. Oui, il y a eu des miracles d'éducation. Oui, il y a eu des miracles dans le système de santé avec le peu de moyens qu'ils ont...»

Patrick Lagacé

«Mais il faut le dire, les Cubains ne vivent pas dans une démocratie. Et faut le rappeler aussi, l'embargo américain sur Cuba est d'une cruauté, d'une brutalité qui n'a pas de sens. Aujourd'hui, si les États-Unis ont encore un embargo sur Cuba [...] c'est pour plaire aux extrémistes floridiens qui ont des racines cubaines et qui ont une fascination, une détestation du régime castriste.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Poursuite du témoignage d'une voisine au procès de Kamaljit Arora;
  • Baisse importante des chirurgies hors délais et hausse marquée du recours à la pilule abortive au Québec;
  • Le cri du cœur d'une citoyenne injustement cotisée par l'Agence du revenu du Canada;
  • Décision historique aux Philippines pour les couples de même sexe et scandale sexuel secouant la classe politique française.

Vous aimerez aussi

Spectacle de Bad Bunny: «Comme une claque au visage», selon Donald Trump
Le Québec maintenant
Spectacle de Bad Bunny: «Comme une claque au visage», selon Donald Trump
0:00
8:49
Donald Trump repartage une vidéo raciste visant Barack et Michelle Obama
Lagacé le matin
Donald Trump repartage une vidéo raciste visant Barack et Michelle Obama
0:00
4:43

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
La belle histoire de Stevenson Savart, le fondeur d'Haïti
Rattrapage
Jeux de Milan
La belle histoire de Stevenson Savart, le fondeur d'Haïti
Spécial «Mots doux » | L'énigme du mardi 10 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Mots doux » | L'énigme du mardi 10 février
Procès de Kamaljit Arora: témoignage bouleversant d'une voisine
Rattrapage
Accusé d'avoir tué ses deux filles
Procès de Kamaljit Arora: témoignage bouleversant d'une voisine
«On va être très prudent avec Marie-Philip Poulin»
Rattrapage
Le Canada retient son souffle
«On va être très prudent avec Marie-Philip Poulin»
Tenues canadiennes à Milan: «Un échec lamentable» pour Luc Ferrandez
Rattrapage
Cérémonie d’ouverture
Tenues canadiennes à Milan: «Un échec lamentable» pour Luc Ferrandez
La science derrière les prouesses du curling et du patinage
Rattrapage
Comment les athlètes repoussent les limites
La science derrière les prouesses du curling et du patinage
Stratégie militaire et centres de données: les «coups de dés» de nos gouvernements
Rattrapage
Québec et Ottawa
Stratégie militaire et centres de données: les «coups de dés» de nos gouvernements
De Muffin Man à Tiramisu Man: la gourmandise virale des Jeux de Milan
Rattrapage
Les fameux desserts italiens
De Muffin Man à Tiramisu Man: la gourmandise virale des Jeux de Milan
Tenue des athlètes aux Jeux de Milan: faux pas ou style incompris?
Rattrapage
Cérémonie d'ouverture
Tenue des athlètes aux Jeux de Milan: faux pas ou style incompris?
Des paroles censurées en raison de critiques du gouvernement Trump
Rattrapage
Spectacle de Green Day au Super Bowl
Des paroles censurées en raison de critiques du gouvernement Trump
Mort du petit Dylan: «De mes 20 ans de carrière, c’est le dossier le plus difficile émotivement»
Rattrapage
Tomy Carranza-Ladry reconnu coupable
Mort du petit Dylan: «De mes 20 ans de carrière, c’est le dossier le plus difficile émotivement»
Jeffrey Epstein: «Il n'a pas été protégé par les autorités, il a été protégé par le système»
Rattrapage
Des millions de documents diffusés
Jeffrey Epstein: «Il n'a pas été protégé par les autorités, il a été protégé par le système»
Nominations au Sénat: Mark Carney reviendra-t-il à la tradition?
Rattrapage
Sept postes vacants
Nominations au Sénat: Mark Carney reviendra-t-il à la tradition?
Nouveau cas de rénoviction à Montréal: «Comment est-ce possible de faire ça?»
Rattrapage
Loyer du simple au double
Nouveau cas de rénoviction à Montréal: «Comment est-ce possible de faire ça?»