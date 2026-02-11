L’administration de la ville de Lévis explore une avenue audacieuse pour diversifier ses revenus: permettre aux citoyens et aux entreprises de faire des dons volontaires pour financer des infrastructures locales, comme des parcs ou des arénas, en échange d'un reçu pour crédit d'impôt.

Bien que l'idée vise à pallier la pression sur les finances publiques, elle soulève d'importantes questions éthiques et administratives.

Écoutez Renaud Labrecque aborder le tout, mercredi après-midi, à l’émission de Nathalie Normandeau.

Invité à se prononcer sur cette initiative, le directeur général de Parisville, Renaud Labrecque, se montre toutefois très prudent.

Il y voit un «fil de fer très dangereux» entre l’éthique et le financement, craignant notamment qu'un entrepreneur ne demande des faveurs politiques en retour de sa générosité.