 Aller au contenu
Sports
Journalistes de l'étranger et du marché anglophone

La perception des Canadiens vue de l'extérieur du marché francophone

par 98.5 Sports

0:00
17:06

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 3 février 2026 21:56

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
La perception des Canadiens vue de l'extérieur du marché francophone
Les Canadiens célèbrent un but. / PC/Christinne Muschi

Il y a une foule de journalistes francophones qui couvrent sur une base quotidienne les activités des Canadiens de Montréal. Des journalistes qui, comme certains amateurs, sont très, très collés sur la formation.

Mais qu'en est-il de la perception des autres collègues, ceux venant de l'extérieur ainsi que les journalistes anglophones qui suivent l'équipe dans le marché montréalais?

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa et l'animateur Jérémie Rainville nous présenter quatre journalistes qui évaluent les Canadiens de Montréal... d'un autre oeil.

Les journalistes interviewés

  • Matthew Fairburn (The Athletic, Sabres de Buffalo)
  • Gary Lawless (Golden Knights de Las Vegas)
  • Stu Cowan (Montreal Gazette)
  • Eric Engels (Sportsnet)

Tous soulignent la progression rapide de l’équipe, la force de son jeune noyau (Suzuki, Caufield, Slafkovsky, Hutson) et la possibilité de succès en séries éliminatoires, à condition d’améliorer la robustesse et la performance des gardiens.

Vous aimerez aussi

Malédiction au Minnesota: le CH n’arrive pas à y mettre fin!
Lagacé le matin
Malédiction au Minnesota: le CH n’arrive pas à y mettre fin!
0:00
5:06

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
«C'est une victoire de caractère» -Martin St-Louis
Rattrapage
Victoire de 4 à 2
«C'est une victoire de caractère» -Martin St-Louis
«Il faut rendre crédit aux Canadiens pour la façon dont ils ont joué»
Rattrapage
Après-match Canadiens-Sabres
«Il faut rendre crédit aux Canadiens pour la façon dont ils ont joué»
Le bateau des Maple Leafs prend sérieusement l'eau
Rattrapage
À huit points d'une place en séries
Le bateau des Maple Leafs prend sérieusement l'eau
Carson Soucy passe des Rangers aux Islanders de New York
Rattrapage
Filosa en rafale
Carson Soucy passe des Rangers aux Islanders de New York
Les Canadiens intéressés par Nazem Kadri et Blake Coleman?
Rattrapage
Rumeurs
Les Canadiens intéressés par Nazem Kadri et Blake Coleman?
Kirby Dach de retour, mais au sein de quel trio?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Kirby Dach de retour, mais au sein de quel trio?
«On est résilient et c'est ce qui m'impressionne de notre groupe»
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
«On est résilient et c'est ce qui m'impressionne de notre groupe»
«T'es content de ramasser deux points, mais t'es pas content de la façon»
Rattrapage
Après-match Canadiens-Sénateurs
«T'es content de ramasser deux points, mais t'es pas content de la façon»
«Je me sens plus près de la maison» -Alexandre Texier
Rattrapage
Deux années de plus à Montréal
«Je me sens plus près de la maison» -Alexandre Texier
Le bilan de mi-saison de Kent Hughes monopolise l'attention
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le bilan de mi-saison de Kent Hughes monopolise l'attention
Michael Hage boucle le tournoi avec 15 points
Rattrapage
Championnat mondial junior
Michael Hage boucle le tournoi avec 15 points
«Ça commence à paniquer un peu du côté de Toronto»
Rattrapage
Les Maple Leafs congédient un entraîneur-adjoint
«Ça commence à paniquer un peu du côté de Toronto»
Kaiden Guhle a patiné en solitaire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Kaiden Guhle a patiné en solitaire
«Qui va payer pour tout ça?» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Changements de dimensions au football canadien
«Qui va payer pour tout ça?» -Jeremy Filosa