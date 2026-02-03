Journalistes de l'étranger et du marché anglophone

Il y a une foule de journalistes francophones qui couvrent sur une base quotidienne les activités des Canadiens de Montréal. Des journalistes qui, comme certains amateurs, sont très, très collés sur la formation.

Mais qu'en est-il de la perception des autres collègues, ceux venant de l'extérieur ainsi que les journalistes anglophones qui suivent l'équipe dans le marché montréalais?

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa et l'animateur Jérémie Rainville nous présenter quatre journalistes qui évaluent les Canadiens de Montréal... d'un autre oeil.

Les journalistes interviewés

Matthew Fairburn (The Athletic, Sabres de Buffalo)

Gary Lawless (Golden Knights de Las Vegas)

Stu Cowan (Montreal Gazette)

Eric Engels (Sportsnet)

Tous soulignent la progression rapide de l’équipe, la force de son jeune noyau (Suzuki, Caufield, Slafkovsky, Hutson) et la possibilité de succès en séries éliminatoires, à condition d’améliorer la robustesse et la performance des gardiens.