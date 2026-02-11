 Aller au contenu
Politique provinciale
Course à la chefferie de la CAQ

Immigration: «Les deux candidats à la succession de François Legault vont changer les règles du jeu»

par 98.5

0:00
23:48

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 février 2026 06:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Immigration: «Les deux candidats à la succession de François Legault vont changer les règles du jeu»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

La candidate à la chefferie de la Coalition avenir Québec, Christine Fréchette, a confirmé mardi qu'elle s'engageait à réactiver le Programme de l'expérience québécoise, le PEQ, si elle devenait première ministre.

Son rival, Bernard Drainville, a quant à lui promis de donner un droit acquis aux travailleurs temporaires dans les secteurs prioritaires, comme la santé ou l'éducation.

La tournure que prend le débat sur l'immigration dans la course place le premier ministre dans une situation délicate.

Écoutez Patrick Lagacé faire le point dans ce dossier, mercredi, dans son tour d'horizon de l'actualité.

«M. Legault est encore premier ministre, en passant. Et les deux candidats à sa succession vont changer les règles du jeu. Ils vont renverser la décision [du ministre de l'Immigration] Jean-François Roberge d'une manière ou d'une autre. Comme premier ministre, vous faites quoi?»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Tuerie en Colombie-Britannique;
  • Disparition de Nancy Guthrie;
  • Meurtre du petit Dylan;
  • Bilan du SPVM;
  • Conflit chez Domtar;
  • Fonderie Horne;
  • Pistes cyclables à Montréal;
  • L'affaire Epstein et la Caisse de dépôt.

Vous aimerez aussi

Abolition du PEQ: «Christine Fréchette aurait intérêt à nuancer sa position»
Le Québec maintenant
Abolition du PEQ: «Christine Fréchette aurait intérêt à nuancer sa position»
0:00
8:18
«Le reste du Québec parle davantage du troisième lien que la région de Québec»
Lagacé le matin
«Le reste du Québec parle davantage du troisième lien que la région de Québec»
0:00
11:49

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Tuerie à Tumbler Ridge: «Tout le monde se connaît, c’est notre ville»
Rattrapage
Dix morts et une vingtaine de blessés
Tuerie à Tumbler Ridge: «Tout le monde se connaît, c’est notre ville»
Immigration: «La nécessité vraiment d'adopter une approche différente»
Rattrapage
Christine Fréchette veut réactiver le PEQ
Immigration: «La nécessité vraiment d'adopter une approche différente»
Rénovations au Québec: une facture salée qui menace notre patrimoine
Rattrapage
Hausse de 42% des coûts depuis 2019
Rénovations au Québec: une facture salée qui menace notre patrimoine
Immigration et chefferie de la CAQ: «Le premier ministre est pogné dans une partie de Twister»
Rattrapage
Le psychodrame du PEQ se poursuit
Immigration et chefferie de la CAQ: «Le premier ministre est pogné dans une partie de Twister»
Jeux de Milan: un médaillé norvégien s’excuse pour son infidélité en direct
Rattrapage
Moment malaisant
Jeux de Milan: un médaillé norvégien s’excuse pour son infidélité en direct
Spécial «Mots doux» | L'énigme du mercredi 11 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Mots doux» | L'énigme du mercredi 11 février
Droits musicaux: des super-vedettes cèdent leurs œuvres pour des centaines de millions
Rattrapage
Britney Spears vend son catalogue
Droits musicaux: des super-vedettes cèdent leurs œuvres pour des centaines de millions
Tuerie de masse: au moins 10 morts, dont l'assaillante, en Colombie-Britannique
Rattrapage
Dans une école
Tuerie de masse: au moins 10 morts, dont l'assaillante, en Colombie-Britannique
Les Canadiennes humiliées par les Américaines: «C'est un peu troublant, honnêtement»
Rattrapage
Hockey féminin
Les Canadiennes humiliées par les Américaines: «C'est un peu troublant, honnêtement»
«L'exploration spatiale, c'est vraiment un puissant moteur d'innovation» -David St-Jacques
Rattrapage
Vidéo
La mission Artemis II vers la Lune
«L'exploration spatiale, c'est vraiment un puissant moteur d'innovation» -David St-Jacques
Regarder17:26Patrick Lagacé
Domtar et gestion forestière au Québec: «Entre ça et l’arbitraire, il reste quoi?»
Rattrapage
Luc Ferrandez exige une réforme des pratiques
Domtar et gestion forestière au Québec: «Entre ça et l’arbitraire, il reste quoi?»
Dans les métropoles du Canada: «C'est la fin du condo»
Rattrapage
Immobilier
Dans les métropoles du Canada: «C'est la fin du condo»
Patinage de vitesse: l'argent pour le relais mixte canadien
Rattrapage
Jeux de Milan
Patinage de vitesse: l'argent pour le relais mixte canadien
Tourisme à Cuba: entre attachement des Québécois et crise humanitaire
Rattrapage
Situation catastrophique
Tourisme à Cuba: entre attachement des Québécois et crise humanitaire