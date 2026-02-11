Course à la chefferie de la CAQ

La candidate à la chefferie de la Coalition avenir Québec, Christine Fréchette, a confirmé mardi qu'elle s'engageait à réactiver le Programme de l'expérience québécoise, le PEQ, si elle devenait première ministre.

Son rival, Bernard Drainville, a quant à lui promis de donner un droit acquis aux travailleurs temporaires dans les secteurs prioritaires, comme la santé ou l'éducation.

La tournure que prend le débat sur l'immigration dans la course place le premier ministre dans une situation délicate.

Écoutez Patrick Lagacé faire le point dans ce dossier, mercredi, dans son tour d'horizon de l'actualité.