Accusé d'avoir tué ses deux filles

Le procès de Kamaljit Arora, cet homme de 49 ans accusé du meurtre de deux de ses enfants en octobre 2022, s'est poursuivi lundi au palais de justice de Laval.

Après les témoignages éprouvants de l'épouse et de la fille aînée de l'accusé, c'était au tour d'une voisine de raconter les instants d'horreur qui ont suivi le drame.

Celle-ci a décrit l'état de panique de la fille aînée, alors âgée de 19 ans, qui s'est ruée hors de la résidence en criant: «Mon père a tué mon frère et ma sœur».

Un technicien en scène de crime de la Sûreté du Québec a également témoigné, détaillant l'analyse méthodique des vêtements des victimes, qui étaient encore mouillés au moment de l'expertise, confirmant ainsi la thèse de la noyade.

