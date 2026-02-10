 Aller au contenu
Justice et faits divers
Accusé d'avoir tué ses deux filles

Procès de Kamaljit Arora: témoignage bouleversant d'une voisine

par 98.5

0:00
3:41

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 février 2026 06:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Carl Marchand
Carl Marchand
Procès de Kamaljit Arora: témoignage bouleversant d'une voisine
Carl Marchand / Cogeco Média

Le procès de Kamaljit Arora, cet homme de 49 ans accusé du meurtre de deux de ses enfants en octobre 2022, s'est poursuivi lundi au palais de justice de Laval.

Après les témoignages éprouvants de l'épouse et de la fille aînée de l'accusé, c'était au tour d'une voisine de raconter les instants d'horreur qui ont suivi le drame.

Celle-ci a décrit l'état de panique de la fille aînée, alors âgée de 19 ans, qui s'est ruée hors de la résidence en criant: «Mon père a tué mon frère et ma sœur».

Un technicien en scène de crime de la Sûreté du Québec a également témoigné, détaillant l'analyse méthodique des vêtements des victimes, qui étaient encore mouillés au moment de l'expertise, confirmant ainsi la thèse de la noyade.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Carl Marchand, faire le point mardi à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • SAAQ: un ex-employé, François Dagenais, est accusé d'avoir accédé à des dossiers personnels.

Vous aimerez aussi

Corruption à Toronto: huit policiers arrêtés pour des liens avec le crime organisé
Lagacé le matin
Corruption à Toronto: huit policiers arrêtés pour des liens avec le crime organisé
0:00
6:09
Vaste scandale de corruption: huit policiers arrêtés à Toronto
Le Québec maintenant
Vaste scandale de corruption: huit policiers arrêtés à Toronto
0:00
5:47

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
La belle histoire de Stevenson Savart, le fondeur d'Haïti
Rattrapage
Jeux de Milan
La belle histoire de Stevenson Savart, le fondeur d'Haïti
Spécial «Mots doux » | L'énigme du mardi 10 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Mots doux » | L'énigme du mardi 10 février
«Si les États-Unis ont encore un embargo sur Cuba, c'est pour plaire aux extrémistes floridiens»
Rattrapage
Situation critique sur l'île
«Si les États-Unis ont encore un embargo sur Cuba, c'est pour plaire aux extrémistes floridiens»
«On va être très prudent avec Marie-Philip Poulin»
Rattrapage
Le Canada retient son souffle
«On va être très prudent avec Marie-Philip Poulin»
Tenues canadiennes à Milan: «Un échec lamentable» pour Luc Ferrandez
Rattrapage
Cérémonie d’ouverture
Tenues canadiennes à Milan: «Un échec lamentable» pour Luc Ferrandez
La science derrière les prouesses du curling et du patinage
Rattrapage
Comment les athlètes repoussent les limites
La science derrière les prouesses du curling et du patinage
Stratégie militaire et centres de données: les «coups de dés» de nos gouvernements
Rattrapage
Québec et Ottawa
Stratégie militaire et centres de données: les «coups de dés» de nos gouvernements
De Muffin Man à Tiramisu Man: la gourmandise virale des Jeux de Milan
Rattrapage
Les fameux desserts italiens
De Muffin Man à Tiramisu Man: la gourmandise virale des Jeux de Milan
Tenue des athlètes aux Jeux de Milan: faux pas ou style incompris?
Rattrapage
Cérémonie d'ouverture
Tenue des athlètes aux Jeux de Milan: faux pas ou style incompris?
Des paroles censurées en raison de critiques du gouvernement Trump
Rattrapage
Spectacle de Green Day au Super Bowl
Des paroles censurées en raison de critiques du gouvernement Trump
Mort du petit Dylan: «De mes 20 ans de carrière, c’est le dossier le plus difficile émotivement»
Rattrapage
Tomy Carranza-Ladry reconnu coupable
Mort du petit Dylan: «De mes 20 ans de carrière, c’est le dossier le plus difficile émotivement»
Jeffrey Epstein: «Il n'a pas été protégé par les autorités, il a été protégé par le système»
Rattrapage
Des millions de documents diffusés
Jeffrey Epstein: «Il n'a pas été protégé par les autorités, il a été protégé par le système»
Nominations au Sénat: Mark Carney reviendra-t-il à la tradition?
Rattrapage
Sept postes vacants
Nominations au Sénat: Mark Carney reviendra-t-il à la tradition?
Nouveau cas de rénoviction à Montréal: «Comment est-ce possible de faire ça?»
Rattrapage
Loyer du simple au double
Nouveau cas de rénoviction à Montréal: «Comment est-ce possible de faire ça?»