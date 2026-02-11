Une position actuelle incohérente

Le Programme de l'expérience québécoise (PEQ) est au cœur d'un vif débat à l'Assemblée nationale.

Alors que le ministre Jean-François Roberge a ouvert la porte à une évaluation de différents scénarios de transition, Guillaume Cliche-Rivard, député de Québec solidaire, presse le gouvernement d'agir.

Selon lui, la position actuelle est incohérente, d'autant plus que la ministre Christine Fréchette propose maintenant une clause de droits acquis pour prolonger le programme de deux ans, une solution que le député de QS juge nécessaire d'appliquer immédiatement.

Écoutez le député de Québec solidaire, Guillaume Cliche-Rivard, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il souligne l'urgence de la situation, déplorant que de nombreux travailleurs qualifiés, pourtant sélectionnés par d'autres provinces, choisissent de quitter le Québec faute de certitudes.

Il critique également les chiffres avancés par le premier ministre François Legault, affirmant que le PEQ est un programme d'élite qui ne concerne qu'entre 6 000 et 20 000 personnes par année, loin des «centaines de milliers» évoquées.