Chronique Trumpienne

Politique internationale
Iran: «Trump déploie l'Armada pour faire peur [...] on verra si c'est suffisant»

par 98.5

La commission

le 11 février 2026 13:53

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

Le président américain Donald Trump, a reçu le premier ministre d'Israël Benyamin Netanyahou, mercredi, à la Maison-Blanche / Jose Luis Magana / The Associated Press

Le président américain, Donald Trump, a reçu le premier ministre d'Israël Benyamin Netanyahou, mercredi, à la Maison-Blanche.

Écoutez Frédérick Gagnon, Titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand, directeur de l’Observatoire sur les États-Unis et professeur de science politique à l’UQAM, aborder le sujet lors de son chronique mercredi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«On attend les déclarations des deux chefs d'État, mais on sait qu'ils voulaient aborder la phase deux du cessez-le-feu à Gaza et aussi évidemment tout le traitement de l'Iran, parce que Trump avait peut-être menacé d'utiliser l'outil militaire pour punir l'Iran sur toutes sortes de questions. Trump déploie l'Armada pour faire peur [...] on verra si c'est suffisant pour réussir là où les prédécesseurs de Trump n'ont pas réussi.»

Frédérick Gagnon

Autres sujets traités: 

  • Le pont Gordie Howe et la famille Moroun.
  • Howard Lutnick, le secrétaire au commerce est dans l’eau chaude après qu’il ait menti au Congrès.

