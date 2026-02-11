 Aller au contenu
Société
Des 12 à 14 ans recrutés sur les réseaux sociaux

Bilan du SPVM: la criminalité juvénile au cœur des préoccupations

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 février 2026 08:34

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé

Le chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher, a présenté un bilan annuel 2025 encourageant, marqué par une baisse de plus de 50 % des crimes liés à la violence armée et des tentatives de meurtre. 

Cette amélioration est attribuée à un travail d'enquête ciblé et aux révélations de repentis qui calment le jeu sur le terrain.

Toutefois, le chef de police sonne l'alarme concernant les très jeunes adolescents, parfois âgés de seulement 12 à 14 ans, qui sont recrutés via les réseaux sociaux pour commettre des actes d'extorsion ou des incendies criminels pour le compte de commanditaires.

Le SPVM mise désormais sur la prévention auprès des familles pour briser ces trajectoires criminelles dès le plus jeune âge.

Écoutez Fady Dagher, directeur du SPVM, expliquer le tout, mercredi, à Lagacé le matin

«La porte d'entrée pour un jeune de 12, 13, 14 ans dans le monde du crime, c'est le cellulaire. Ils reçoivent des contrats par des commanditaires qu'ils ne connaissent même pas.»

Fady Dagher, directeur du SPVM

