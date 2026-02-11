Des 12 à 14 ans recrutés sur les réseaux sociaux

Le chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher, a présenté un bilan annuel 2025 encourageant, marqué par une baisse de plus de 50 % des crimes liés à la violence armée et des tentatives de meurtre.

Cette amélioration est attribuée à un travail d'enquête ciblé et aux révélations de repentis qui calment le jeu sur le terrain.

Toutefois, le chef de police sonne l'alarme concernant les très jeunes adolescents, parfois âgés de seulement 12 à 14 ans, qui sont recrutés via les réseaux sociaux pour commettre des actes d'extorsion ou des incendies criminels pour le compte de commanditaires.

Le SPVM mise désormais sur la prévention auprès des familles pour briser ces trajectoires criminelles dès le plus jeune âge.

Écoutez Fady Dagher, directeur du SPVM, expliquer le tout, mercredi, à Lagacé le matin.