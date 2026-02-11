Moment malaisant

Un grand moment de malaise a impliqué l'athlète norvégien Sturla Holm Lægreid aux Jeux de Milan mardi.

Après avoir remporté la médaille de bronze au 20 km individuel, le biathlète a profité d'une entrevue télévisée pour confesser publiquement avoir trompé sa conjointe il y a trois mois.

En larmes, il a déclaré que le sport était passé au second plan derrière ses remords, espérant que son ex-copine verrait son message.

Frédéric Labelle qui fait le point sur la situation, mercredi, à Lagacé le matin.

