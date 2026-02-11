 Aller au contenu
Jeux de Milan
Moment malaisant

Jeux de Milan: un médaillé norvégien s’excuse pour son infidélité en direct

par Larry Dufresne

0:00
5:29

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 février 2026 07:08

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Jeux de Milan: un médaillé norvégien s’excuse pour son infidélité en direct
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Un grand moment de malaise a impliqué l'athlète norvégien Sturla Holm Lægreid aux Jeux de Milan mardi.

Après avoir remporté la médaille de bronze au 20 km individuel, le biathlète a profité d'une entrevue télévisée pour confesser publiquement avoir trompé sa conjointe il y a trois mois.

En larmes, il a déclaré que le sport était passé au second plan derrière ses remords, espérant que son ex-copine verrait son message.

Écoutez la chronique sur les réseaux sociaux de Frédéric Labelle qui fait le point sur la situation, mercredi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Malaise publicitaire aux Jeux.

Vous aimerez aussi

Hockey masculin: «La méthode canadienne, c'est d'appliquer le système de jeu dès le départ et d'y être fidèle»
Les amateurs de sports
Hockey masculin: «La méthode canadienne, c'est d'appliquer le système de jeu dès le départ et d'y être fidèle»
0:00
21:18
Défaite de 5-0 face aux États-Unis: «Le Canada doit être capable de rebondir»
Les amateurs de sports
Défaite de 5-0 face aux États-Unis: «Le Canada doit être capable de rebondir»
0:00
7:31

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Tuerie à Tumbler Ridge: «Tout le monde se connaît, c’est notre ville»
Rattrapage
Dix morts et une vingtaine de blessés
Tuerie à Tumbler Ridge: «Tout le monde se connaît, c’est notre ville»
Immigration: «La nécessité vraiment d'adopter une approche différente»
Rattrapage
Christine Fréchette veut réactiver le PEQ
Immigration: «La nécessité vraiment d'adopter une approche différente»
Rénovations au Québec: une facture salée qui menace notre patrimoine
Rattrapage
Hausse de 42% des coûts depuis 2019
Rénovations au Québec: une facture salée qui menace notre patrimoine
Immigration et chefferie de la CAQ: «Le premier ministre est pogné dans une partie de Twister»
Rattrapage
Le psychodrame du PEQ se poursuit
Immigration et chefferie de la CAQ: «Le premier ministre est pogné dans une partie de Twister»
Spécial «Mots doux» | L'énigme du mercredi 11 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Mots doux» | L'énigme du mercredi 11 février
Droits musicaux: des super-vedettes cèdent leurs œuvres pour des centaines de millions
Rattrapage
Britney Spears vend son catalogue
Droits musicaux: des super-vedettes cèdent leurs œuvres pour des centaines de millions
Immigration: «Les deux candidats à la succession de François Legault vont changer les règles du jeu»
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
Immigration: «Les deux candidats à la succession de François Legault vont changer les règles du jeu»
Tuerie de masse: au moins 10 morts, dont l'assaillante, en Colombie-Britannique
Rattrapage
Dans une école
Tuerie de masse: au moins 10 morts, dont l'assaillante, en Colombie-Britannique
Les Canadiennes humiliées par les Américaines: «C'est un peu troublant, honnêtement»
Rattrapage
Hockey féminin
Les Canadiennes humiliées par les Américaines: «C'est un peu troublant, honnêtement»
«L'exploration spatiale, c'est vraiment un puissant moteur d'innovation» -David St-Jacques
Rattrapage
Vidéo
La mission Artemis II vers la Lune
«L'exploration spatiale, c'est vraiment un puissant moteur d'innovation» -David St-Jacques
Regarder17:26Patrick Lagacé
Domtar et gestion forestière au Québec: «Entre ça et l’arbitraire, il reste quoi?»
Rattrapage
Luc Ferrandez exige une réforme des pratiques
Domtar et gestion forestière au Québec: «Entre ça et l’arbitraire, il reste quoi?»
Dans les métropoles du Canada: «C'est la fin du condo»
Rattrapage
Immobilier
Dans les métropoles du Canada: «C'est la fin du condo»
Patinage de vitesse: l'argent pour le relais mixte canadien
Rattrapage
Jeux de Milan
Patinage de vitesse: l'argent pour le relais mixte canadien
Tourisme à Cuba: entre attachement des Québécois et crise humanitaire
Rattrapage
Situation catastrophique
Tourisme à Cuba: entre attachement des Québécois et crise humanitaire