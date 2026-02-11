Défaite de 5-0 contre les États-Unis

Après la défaite cinglante de 5-0 des Canadiennes face aux Américaines aux Jeux de Milan, la directrice générale de la Victoire de Montréal Danièle Sauvageau ne cache pas son inquiétude.

Au-delà du score, c'est l'attitude sur la glace qui choque: Sauvageau note un manque criant d'émotion et d'urgence, affirmant ne pas avoir reconnu l'ADN de l'équipe nationale.

L'absence de la capitaine Marie-Philip Poulin, blessée, a laissé un vide tactique et psychologique que personne n'a su combler.

La question de la relève et de la profondeur du réservoir universitaire canadien est également soulevée face à une équipe américaine plus jeune et explosive.

Écoutez Danièle Sauvageau, qui est aussi directrice générale de l’équipe féminine italienne, analyser la défaite, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.