Défaite de 5-0 contre les États-Unis

Après la défaite cinglante de 5-0 des Canadiennes face aux Américaines aux Jeux de Milan, la directrice générale de la Victoire de Montréal Danièle Sauvageau ne cache pas son inquiétude.
Au-delà du score, c'est l'attitude sur la glace qui choque: Sauvageau note un manque criant d'émotion et d'urgence, affirmant ne pas avoir reconnu l'ADN de l'équipe nationale.
L'absence de la capitaine Marie-Philip Poulin, blessée, a laissé un vide tactique et psychologique que personne n'a su combler.
La question de la relève et de la profondeur du réservoir universitaire canadien est également soulevée face à une équipe américaine plus jeune et explosive.
Écoutez Danièle Sauvageau, qui est aussi directrice générale de l’équipe féminine italienne, analyser la défaite, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.
«Je regardais le banc et j'avais l'impression qu'on attendait la fin du match. Je ne reconnais pas l'équipe canadienne.»