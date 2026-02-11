 Aller au contenu
Jeux de Milan
Défaite de 5-0 contre les États-Unis

Hockey féminin: «On ne reconnaissait pas l'équipe canadienne», déplore Danièle Sauvageau

par 98.5

0:00
6:37

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 février 2026 09:13

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Hockey féminin: «On ne reconnaissait pas l'équipe canadienne», déplore Danièle Sauvageau
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Après la défaite cinglante de 5-0 des Canadiennes face aux Américaines aux Jeux de Milan, la directrice générale de la Victoire de Montréal Danièle Sauvageau ne cache pas son inquiétude. 

Au-delà du score, c'est l'attitude sur la glace qui choque: Sauvageau note un manque criant d'émotion et d'urgence, affirmant ne pas avoir reconnu l'ADN de l'équipe nationale. 

L'absence de la capitaine Marie-Philip Poulin, blessée, a laissé un vide tactique et psychologique que personne n'a su combler.

La question de la relève et de la profondeur du réservoir universitaire canadien est également soulevée face à une équipe américaine plus jeune et explosive.

Écoutez Danièle Sauvageau, qui est aussi directrice générale de l’équipe féminine italienne, analyser la défaite, mercredi, au micro de Patrick Lagacé. 

«Je regardais le banc et j'avais l'impression qu'on attendait la fin du match. Je ne reconnais pas l'équipe canadienne.»

Danièle Sauvageau

Vous aimerez aussi

Les Canadiennes humiliées par les Américaines: «C'est un peu troublant, honnêtement»
Lagacé le matin
Les Canadiennes humiliées par les Américaines: «C'est un peu troublant, honnêtement»
0:00
5:06
La science des glaces: luge, bobsleigh et skeleton expliqués par Martin Carli
Lagacé le matin
La science des glaces: luge, bobsleigh et skeleton expliqués par Martin Carli
0:00
19:29

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
La science des glaces: luge, bobsleigh et skeleton expliqués par Martin Carli
Rattrapage
Forces G et réflexe vagal
La science des glaces: luge, bobsleigh et skeleton expliqués par Martin Carli
«Fady Dagher, il faut lui donner une mission plus grande»
Rattrapage
L’efficacité policière à Montréal
«Fady Dagher, il faut lui donner une mission plus grande»
Audit des pistes cyclables: Luc Ferrandez tempère la grogne
Rattrapage
Montréal
Audit des pistes cyclables: Luc Ferrandez tempère la grogne
Justin Trudeau et Katy Perry: un moment privé au restaurant Leméac
Rattrapage
Toujours en amour
Justin Trudeau et Katy Perry: un moment privé au restaurant Leméac
Super Bowl: quand le spectacle de la mi-temps fait sauter les égouts de New York
Rattrapage
Les dessous insolites du divertissement
Super Bowl: quand le spectacle de la mi-temps fait sauter les égouts de New York
Fraude alimentaire: du thon surgelé «dopé» au sel et à la vitamine C
Rattrapage
Poisson
Fraude alimentaire: du thon surgelé «dopé» au sel et à la vitamine C
Bilan du SPVM: la criminalité juvénile au cœur des préoccupations
Rattrapage
Vidéo
Des 12 à 14 ans recrutés sur les réseaux sociaux
Bilan du SPVM: la criminalité juvénile au cœur des préoccupations
Regarder10:52Patrick Lagacé
Projet de loi 15: «Cette occasion-là, il ne faut pas la manquer»
Rattrapage
Élargir les pratiques des professionnels en santé
Projet de loi 15: «Cette occasion-là, il ne faut pas la manquer»
Discours d’Adil Charkaoui: le flou du Code criminel empêche les poursuites
Rattrapage
Le Bloc veut abolir l’exception religieuse
Discours d’Adil Charkaoui: le flou du Code criminel empêche les poursuites
Une première historique: les femmes prennent les commandes de la délégation canadienne
Rattrapage
Jeux de Milan
Une première historique: les femmes prennent les commandes de la délégation canadienne
Tuerie à Tumbler Ridge: «Tout le monde se connaît, c’est notre ville»
Rattrapage
Dix morts et une vingtaine de blessés
Tuerie à Tumbler Ridge: «Tout le monde se connaît, c’est notre ville»
Immigration: «La nécessité vraiment d'adopter une approche différente»
Rattrapage
Christine Fréchette veut réactiver le PEQ
Immigration: «La nécessité vraiment d'adopter une approche différente»
Rénovations au Québec: une facture salée qui menace notre patrimoine
Rattrapage
Hausse de 42% des coûts depuis 2019
Rénovations au Québec: une facture salée qui menace notre patrimoine
Immigration et chefferie de la CAQ: «Le premier ministre est pogné dans une partie de Twister»
Rattrapage
Le psychodrame du PEQ se poursuit
Immigration et chefferie de la CAQ: «Le premier ministre est pogné dans une partie de Twister»