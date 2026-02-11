Toujours en amour

Depuis l'annonce de leur union, le nouveau couple formé par Justin Trudeau et Katy Perry ne cesse de faire jaser.

Installés à Montréal, l'ex-premier ministre et la pop star ont récemment été aperçus au restaurant Leméac, sur l'avenue Laurier, où une interaction avec l'humoriste Léa Stréliski a retenu l'attention.

Léa Stréliski, présente au même moment dans l'établissement, a raconté sur Instagram avoir tenté d'approcher le couple pour obtenir une photo pour ses enfants. Elle s'est toutefois butée à un refus poli, mais ferme, de la part de Justin Trudeau.

