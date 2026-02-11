 Aller au contenu
Justice et faits divers
Dix morts et une vingtaine de blessés

Tuerie à Tumbler Ridge: «Tout le monde se connaît, c’est notre ville»

Tuerie à Tumbler Ridge: «Tout le monde se connaît, c'est notre ville»
La route est bloquée avant l'école secondaire à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, le mercredi 11 février 2026. / Jesse Boily/ La Presse Canadienne

La petite municipalité de Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, a été le théâtre de l'une des tueries de masse les plus dévastatrices de l'histoire du Canada, faisant 10 morts et environ 25 blessés.

Judy Proulx, résidente de longue date et ancienne secrétaire scolaire, a témoigné au micro de Patrick Lagacé de l'effroi qui règne dans ce village de moins de 3 000 habitants où «tout le monde se connaît».

La fusillade, qui aurait débuté dans une résidence avant de se déplacer vers les deux écoles locales, laisse la communauté dans une attente insoutenable alors que l'identité des victimes et du tireur - possiblement une femme - demeure floue.

Écoutez le témoignage de Judy Proulx, résidente de Trumbler Ridge et ancienne secrétaire d’école, mercredi au micro de Patrick Lagacé. 

«J’ai hâte et j’ai pas hâte de savoir les noms parce que [...] Je suis sûre qu’il va y en avoir des enfants que je connais.»

Judy Proulx

