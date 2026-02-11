Dix morts et une vingtaine de blessés

La petite municipalité de Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, a été le théâtre de l'une des tueries de masse les plus dévastatrices de l'histoire du Canada, faisant 10 morts et environ 25 blessés.

Judy Proulx, résidente de longue date et ancienne secrétaire scolaire, a témoigné au micro de Patrick Lagacé de l'effroi qui règne dans ce village de moins de 3 000 habitants où «tout le monde se connaît».

La fusillade, qui aurait débuté dans une résidence avant de se déplacer vers les deux écoles locales, laisse la communauté dans une attente insoutenable alors que l'identité des victimes et du tireur - possiblement une femme - demeure floue.

