Christine Fréchette veut réactiver le PEQ

La candidate à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette, affirme qu'elle a perçu beaucoup d'inquiétude dans la population sur l'abolition du Programme de l'expérience québécoise, le PEQ.
C'est ce qui a motivé sa décision de rouvrir le programme pour deux ans.
Si elle devient première ministre, Christine Fréchette accordera une clause de droits acquis aux immigrants touchés par la décision du gouvernement caquiste.
Écoutez celle qui souhaite succéder à François Legault et devenir première ministre du Québec, Christine Fréchette, mercredi, à Lagacé le matin.
«Ces dernières semaines, je me suis promenée et plusieurs personnes m'ont parlé de ça, tant les personnes immigrantes, de même que leurs collègues, les familles et les élus des différentes régions. Je voyais la nécessité vraiment d'adopter une approche différente.»
Troisième lien: vers d'autres solutions
La députée de Sanguinet affirme par ailleurs que le projet de troisième lien à Québec n'a pas suffisamment d'appui dans sa version actuelle.
La candidate doit faire connaître sa position sur ce dossier très bientôt.
Elle dit réfléchir à des solutions à court terme sur les enjeux de circulation dans la région de Québec.