Christine Fréchette veut réactiver le PEQ

La candidate à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette, affirme qu'elle a perçu beaucoup d'inquiétude dans la population sur l'abolition du Programme de l'expérience québécoise, le PEQ.

C'est ce qui a motivé sa décision de rouvrir le programme pour deux ans.

Si elle devient première ministre, Christine Fréchette accordera une clause de droits acquis aux immigrants touchés par la décision du gouvernement caquiste.

Écoutez celle qui souhaite succéder à François Legault et devenir première ministre du Québec, Christine Fréchette, mercredi, à Lagacé le matin.