L'équipe canadienne de hockey féminin a été lessivée, 5-0, par les Américaines mardi aux Jeux de Milan.
Privées de Marie-Philip Poulin, les hockeyeuses canadiennes ont été dominées d'un bout à l'autre.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque discuter de cette piètre performance à Lagacé le matin mercredi.
Autres sujets abordés
- Les compétitions à surveiller mercredi aux Jeux de Milan;
- La Montréalaise Caroline Veyre devient championne des poids super-plumes du WBC;
- Gain du CF Montréal contre l'Union de Philadelphie.