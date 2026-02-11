 Aller au contenu
Jeux de Milan
Hockey féminin

Les Canadiennes humiliées par les Américaines: «C'est un peu troublant, honnêtement»

par 98.5

0:00
5:06

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 février 2026 05:48

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Les Canadiennes humiliées par les Américaines: «C'est un peu troublant, honnêtement»
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

L'équipe canadienne de hockey féminin a été lessivée, 5-0, par les Américaines mardi aux Jeux de Milan.

Privées de Marie-Philip Poulin, les hockeyeuses canadiennes ont été dominées d'un bout à l'autre.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque discuter de cette piètre performance à Lagacé le matin mercredi.

Autres sujets abordés

  • Les compétitions à surveiller mercredi aux Jeux de Milan;
  • La Montréalaise Caroline Veyre devient championne des poids super-plumes du WBC;
  • Gain du CF Montréal contre l'Union de Philadelphie.

