L'équipe canadienne de hockey féminin a été lessivée, 5-0, par les Américaines mardi aux Jeux de Milan.

Privées de Marie-Philip Poulin, les hockeyeuses canadiennes ont été dominées d'un bout à l'autre.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque discuter de cette piètre performance à Lagacé le matin mercredi.

Autres sujets abordés