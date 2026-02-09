 Aller au contenu
Jeux de Milan
Jeux de Milan

Victoire du Canada contre la Tchéquie, mais Marie-Philip Poulin quitte le match

par 98.5 Sports

Les amateurs de sports

le 9 février 2026 18:49

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa

Victoire du Canada contre la Tchéquie, mais Marie-Philip Poulin quitte le match
La capitaine de l'équipe canadienne féminine aux Jeux de Milan a dû quitter le match. / La Presse Canadienne

Sans surprise, les Jeux de Milan retiennent l'attention en début d'émission aux Amateurs de sports avec Mario Langlois.

Au hockey féminin, le Canada a vaincu la Tchéquie par la marque de 5 à 1. Toutefois, ce qui retient l'attention, c'est la possible blessure de Marie-Philip Poulin. La capitaine a dû quitter le match et on ignore pour l'instant si elle pourra poursuivre son aventure aux Jeux de Milan.

Par ailleurs, le Canada a obtenu une deuxième médaille grâce à la skieuse Megan Oldham. Celle-ci a obtenu la troisième place lors de l'épreuve de ski alpin style libre.

Écoutez Patricia Ann Beaulieu, chroniqueuse de sport féminin à Cogeco, et Jeremy Filosa, journaliste sportif, faire le résumé de la journée aux Jeux de Milan avec Mario Langlois aux Amateurs de sports. 

