Potentiel scénario

Des Jeux à Montréal-Toronto : une bonne idée?

le 6 février 2026 12:45

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

Seriez-vous favorable au retour des Jeux à Montréal? / Christinne Muschi/La Presse Canadienne

Serait-ce une bonne idée d'organiser un jumelage Montréal-Toronto pour accueillir de prochains jeux, une idée énoncée dans un article d'Alexandre Pratt, journaliste à La Presse ?

Écoutez Philippe Cantin, animateur de l'émission Le Québec maintenant, en discuter vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Le Comité canadien a toujours voulu garder l'idée [d'accueillir des Jeux au pays] vivante pour une raison très simple. C'est démontré que, quand on présente les Jeux dans un pays, le financement et le développement des athlètes sont magnifiés. Et ce n'est pas un hasard, s'une de nos plus belles récoltes de médailles, c'est à Vancouver en 2010. Quand tu obtiens les Jeux, tu veux briller devant ton public.»

Philippe Cantin

