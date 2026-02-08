Après s'être fait connaitre lors de ses deux apparitions à l'émission Big Brother Célébrités, l'humoriste Coco Bélliveau débute sa plus grande tournée au Québec avec son nouveau spectacle «Cocologie».
Originaire du Nouveau-Brunswick, la comédienne fait preuve d'une grande vulnérabilité devant son public en abordant son diagnostic de trouble du spectre de l'autisme et des anecdotes en lien avec la psychothérapie.
Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair discuter du spectacle de Coco Bélliveau, dimanche, au micro de Jean-François Baril.
«Elle est vraiment plus vulnérable que jamais. Dans le passé, elle abordait des sujets de société. Là, c'est son point de vue, son rapport au monde. Elle a reçu un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme il y a cinq ou six ans seulement. Elle avait 29 ans. Elle nous dit comment elle vit les situations, comment elle absorbe le monde.»