Après s'être fait connaitre lors de ses deux apparitions à l'émission Big Brother Célébrités, l'humoriste Coco Bélliveau débute sa plus grande tournée au Québec avec son nouveau spectacle «Cocologie».

Originaire du Nouveau-Brunswick, la comédienne fait preuve d'une grande vulnérabilité devant son public en abordant son diagnostic de trouble du spectre de l'autisme et des anecdotes en lien avec la psychothérapie.

