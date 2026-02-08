Première médaille canadienne

Le Canada a récolté sa première médaille aux Jeux de Milan, samedi, alors que la Québécoise Valérie Maltais a obtenu la troisième place du podium en patinage de vitesse longue piste sur 3000 mètres. Il s'agit d'une première médaille à cette compétition pour l'athlète de 35 ans originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

