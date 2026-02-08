 Aller au contenu
Transferts de barrages Domtar: l'implication de Pierre Fitzgibbon soulève des questions

Transferts de barrages Domtar: l'implication de Pierre Fitzgibbon soulève des questions
L'ex-ministre Pierre Fitzgibbon est conseiller pour Domtar. / La Presse Canadienne

Le scandale des transferts de barrages hydroélectriques du Saguenay par l'entreprise Domtar continue de faire parler, alors que l'implication de l'ex-ministre Pierre Fitzgibbon comme conseiller de la papetière soulève des questions éthiques.

Du côté de l'Outaouais, des employés d'Hydro-Québec sont suspendus pour conduite avec les facultés affaiblies et vol de temps.

Écoutez l'animateur du 95,7 au Saguenay Martin-Thomas Cote et Philippe Villeneuve du 104,7 en Outaouais discuter de l'actualité régionale en compagnie de Jean-François Baril.

