Arts et spectacles
Critique culturelle

Comédie musicale Évangéline: «Le plus grand problème, c'est qu’on ne s’attache pas aux personnages»

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 7 février 2026 07:58

Avec

Jean-François Baril
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair / Cogeco Média

La comédie musicale Évangéline, inspirée du poème du même nom publié en 1847 et qui raconte la déportation du peuple acadien, sera présentée au Québec tout au long de l’année 2026.

Mettant en vedette Maude Cyr-Deschênes, le spectacle nous replonge dans l'histoire du peuple acadien et revient sur l’histoire d’amour entre les amants Évangéline et Gabriel.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair donner son avis sur le spectacle, samedi, avec Jean-François Baril.

Il explique être resté un peu sur sa faim devant la comédie musicale.

«Pendant le spectacle, le couple, je n'y crois pas du tout parce que cette histoire d'amour là n'est presque pas abordée [...] Les personnages, on aurait aimé ça creuser un petit peu plus, avoir leurs paradoxes, leurs désirs, leurs déceptions. J'aurais pris plus d'humour aussi un petit peu. Il y avait de la place pour aussi mettre plus en vedette, justement, cette joie de vivre.»

Stéphane Leclair

