Critique culturelle

La comédie musicale Évangéline, inspirée du poème du même nom publié en 1847 et qui raconte la déportation du peuple acadien, sera présentée au Québec tout au long de l’année 2026.

Mettant en vedette Maude Cyr-Deschênes, le spectacle nous replonge dans l'histoire du peuple acadien et revient sur l’histoire d’amour entre les amants Évangéline et Gabriel.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair donner son avis sur le spectacle, samedi, avec Jean-François Baril.

Il explique être resté un peu sur sa faim devant la comédie musicale.