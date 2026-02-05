Milan 2026: un amphithéâtre de hockey fonctionnel malgré les retards

À la veille de l'ouverture des Jeux de Milan-Cortina 2026, l'envoyé spécial Philippe Bonneville livre ses premières impressions sur le terrain.

Malgré les inquiétudes persistantes concernant l'amphithéâtre de hockey, les installations sont prêtes, bien que certains gradins soient remplacés par des rideaux noirs.

Le Canada connaît toutefois un début difficile: le planchiste Mark McMorris est blessé après une chute brutale, et le match inaugural de l'équipe féminine de hockey a été reporté d'une semaine en raison d'une épidémie de gastro-entérite chez les Finlandaises.

Vendredi, une cérémonie d'ouverture éclatée marquera le début officiel des compétitions.

Écoutez l'envoyé spécial de Cogeco Média aux Jeux en Italie, Philippe Bonneville, brosser le portrait des lieux avant la cérémonie d'ouverture, jeudi.