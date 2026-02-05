Recap de l'actualité politique

La Société des alcools du Québec (SAQ) vendra temporairement des produits américains expirants en mars 2027 pour 9 millions de dollars, au profit des banques alimentaires du Québec.
Écoutez l'animatrice et chroniqueuse Nathalie Normandeau en discuter, jeudi, au micro de Philippe Cantin.
«C'est très intéressant. Mais j'ai hâte de voir la réaction de nos auditeurs. Premièrement, est-ce que les produits seront achetés par les consommateurs, étant donné qu'on a tourné le dos aux produits américains? Mais le fait que ce soit pour une bonne cause, ça va peut-être nous inciter à aller acheter ces produits.»
Aussi dans ce segment :
- Recap hebdomadaire de l'actualité politique à saveur sportive: qui se trouve sur le ring de boxe? Et quel politicien mérite un carton jaune?