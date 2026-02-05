C'est l'acteur et réalisateur Serge Denoncourt qui a été choisi pour faire l'appréciation de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Milan, qui sera diffusée en direct sur les ondes de Radio-Canada.
Écoutez l'artiste qui a assisté à la générale discuter jeudi avec la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp, de ce rôle normalement accordé à des journalistes.
«C'est un show italien, pour tout ce qu'on aime et qu'on aime moins. L'Italie des fois un peu kétaine, l'Italie magnifique, l'Italie artistique. C'est un show à hauteur humaine. Il y a de très belles choses, mais ils n'ont pas essayé de compétitionner Paris. Ils sont revenus à quelque chose de plus classique et ils ont bien fait. Parce que tu ne pouvais pas faire plus gros que Paris.»