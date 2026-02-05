Loger et instruire les jeunes issus de la DPJ

Nancy Audet, fondatrice d’Équipe Jeunesse, s'inquiète de l'avenir du projet Agora DECLIC, un campus innovant destiné aux jeunes de 18 ans sortant de la DPJ.

Actuellement, seuls 17 % de ces jeunes obtiennent un diplôme d'études secondaires, les laissant vulnérables à l'itinérance et à la criminalité.

Le projet prévoit transformer un ancien couvent en complexe offrant à la fois logements sécurisés, école adaptée et services spécialisés sous un même toit.

Bien que le plan soit entièrement ficelé et le bâtiment acquis, Nancy Audet craint que l'instabilité politique n'empêche le gouvernement de donner le feu vert final.

Écoutez Nancy Audet, cofondatrice de l'organisme Ékip Jeunesse, expliquer le tout, jeudi, au micro de Philippe Cantin.