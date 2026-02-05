Un troisième album pour l'artiste

L'auteur-compositeur-interprète Gab Boucard vient de dévoiler son troisième album intitulé ENCORE ENCORE.

Celui-ci a été enregistré dans son havre de paix, soit son studio situé à Saint-Prime au Lac-Saint-Jean.

Écoutez son entrevue au micro de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin à l'émission Le Québec maintenant, jeudi.

Il aborde sa carrière et la pression qui vient avec le fait de sortir un album.

Et maintenant, quelle est la prochaine étape? «Allez rencontrer le monde dans les salles de spectacle», dit l'artiste.