Gavin McKenna face à des accusations

«L'image est ternie, on se le cachera pas» -Dominick Saillant

le 5 février 2026 17:09

Gavin McKenna, jeune attaquant canadien et potentiel premier choix au repêchage, fait face à des accusations en Pennsylvanie. / Matt Krohn, File / The Associated Press

Gavin McKenna, jeune attaquant canadien et potentiel premier choix au repêchage de la LNH, fait face à des accusations en Pennsylvanie.

Il aurait frappé un homme qui aurait harcelé un membre de sa famille, possiblement sa mère, le 31 janvier dernier. 

Écoutez Dominick Saillant, consultant en relation publique, ancien directeur des communications du Canadien de Montréal pendant 24 saisons et 5 ans à Hockey Canada, aborder le sujet, jeudi, au micro de Meeker Guerrier.

«L'image est ternie, on ne se le cachera pas. Il n'avait pas besoin de ça, mais il aurait dû prévoir ce coup-là, même si on n'a pas tous les détails de l'incident. Je fais de la formation avec certains clubs de la Ligue junior majeure du Québec, dont des individus qui ont le même âge. Et puis c'est un peu dommage, mais la première chose que je leur dis, c'est qu'il y a toujours une caméra. Il faut vraiment que les jeunes soient conscients de ça.»

Dominick Saillant

