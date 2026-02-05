Gavin McKenna face à des accusations

Gavin McKenna, jeune attaquant canadien et potentiel premier choix au repêchage de la LNH, fait face à des accusations en Pennsylvanie.

Il aurait frappé un homme qui aurait harcelé un membre de sa famille, possiblement sa mère, le 31 janvier dernier.

