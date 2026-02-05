 Aller au contenu
Sports
Malgré les avancées scientifiques

Jeux de Milan: est-ce que les cas de dopages sont toujours aussi présents?

par 98.5

0:00
6:32

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 février 2026 08:31

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jeux de Milan: est-ce que les cas de dopages sont toujours aussi présents?
Jeux de Milan: est-ce que les cas de dopages sont toujours aussi présents? / adragan / Adobe Stock

Les Jeux de Milan débutent officiellement vendredi en Italie. Est-ce que les cas de dopages sont toujours aussi présents, malgré les avancées scientifiques pour mieux détecter les substances illicites?

Écoutez le directeur du laboratoire de contrôle du dopage de l’Institut national de recherche scientifique (INRS), Jean-François Naud, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il précise que le dopage est plus fréquent aux Jeux d’été, notamment dans les sports d’endurance et de force, mais qu'aucun sport n’est à l’abri.

Il défend par ailleurs l'importance de la lutte antidopage pour garantir l’équité et la santé des athlètes.

