Les Jeux de Milan débutent officiellement vendredi en Italie. Est-ce que les cas de dopages sont toujours aussi présents, malgré les avancées scientifiques pour mieux détecter les substances illicites?

Écoutez le directeur du laboratoire de contrôle du dopage de l’Institut national de recherche scientifique (INRS), Jean-François Naud, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il précise que le dopage est plus fréquent aux Jeux d’été, notamment dans les sports d’endurance et de force, mais qu'aucun sport n’est à l’abri.

Il défend par ailleurs l'importance de la lutte antidopage pour garantir l’équité et la santé des athlètes.