 Aller au contenu
Politique internationale
Malgré le retrait de 700 agents

Minneapolis: «La tension ne baisse pas: le ICE s'organise de plus en plus»

par 98.5

0:00
6:55

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 février 2026 08:22

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Minneapolis: «La tension ne baisse pas: le ICE s'organise de plus en plus»
L'administration Trump a annoncé le retrait immédiat de 700 agents mercredi. / AP Photo/Adam Gray

Le retrait surprise de 700 agents de l'ICE à Minneapolis ne signifie pas pour autant un retour au calme sur le terrain, assure un résident de la région.

Écoutez Freddy Posine, résident de Roseville en banlieue de Minneapolis, raconter la situation sur le terrain au micro de Patrick Lagacé, jeudi.

«Ils peuvent bien faire des discours en disant qu'ils retirent du monde, il reste quand même plus de 2000 agents sur place. Il y a deux jours à peine, ils arrêtaient, pistolets au poing, des observateurs qui les suivaient pourtant à une distance raisonnable. Donc non, la tension ne baisse pas: le ICE s'organise de plus en plus.»

Freddy Posine

Vous aimerez aussi

Hausse de la popularité d’Emmanuel Macron après Davos
Signé Lévesque
Hausse de la popularité d’Emmanuel Macron après Davos
0:00
6:38
«Nous sommes des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis» -Dimitri Soudas
Le Québec maintenant
«Nous sommes des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis» -Dimitri Soudas
0:00
5:54

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Le troisième lien: «C'est un projet pour quatre personnes...» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Un dossier qui s’apparente au monstre du loch Ness
Le troisième lien: «C'est un projet pour quatre personnes...» -Luc Ferrandez
Projet de loi 19: «On revient à la case zéro, ou à peu près»
Rattrapage
D'importants amendements à la loi 2
Projet de loi 19: «On revient à la case zéro, ou à peu près»
Caricatures générées par l'IA: une nouvelle tendance virale
Rattrapage
Un portrait satirique de soi-même
Caricatures générées par l'IA: une nouvelle tendance virale
L'Âme idéale: peut-on vivre le grand amour avec un fantôme?
Rattrapage
Mettant en vedette Magalie Lépine-Blondeau
L'Âme idéale: peut-on vivre le grand amour avec un fantôme?
Amende de 1700 dollars pour avoir kidnappé et abandonné le chat de son voisin
Rattrapage
À 11 kilomètres de sa résidence
Amende de 1700 dollars pour avoir kidnappé et abandonné le chat de son voisin
Une Québécoise nous raconte son quotidien de bénévole aux Jeux de Milan
Rattrapage
Chargée d'identifier les participants
Une Québécoise nous raconte son quotidien de bénévole aux Jeux de Milan
Jeux de Milan: est-ce que les cas de dopages sont toujours aussi présents?
Rattrapage
Malgré les avancées scientifiques
Jeux de Milan: est-ce que les cas de dopages sont toujours aussi présents?
Le député conservateur Jamil Jivani au cœur d’une controverse
Rattrapage
Une initiative personnelle
Le député conservateur Jamil Jivani au cœur d’une controverse
Un projet pour les jeunes de la DPJ en péril en raison de l'instabilité à la CAQ
Rattrapage
Agora Déclic
Un projet pour les jeunes de la DPJ en péril en raison de l'instabilité à la CAQ
Projet de loi 19: un projet pour améliorer l'accès aux soins de santé
Rattrapage
Une nouvelle mouture
Projet de loi 19: un projet pour améliorer l'accès aux soins de santé
Ottawa s'apprête à relancer les subventions à l'achat de véhicules électriques
Rattrapage
Lagacé le matin
Ottawa s'apprête à relancer les subventions à l'achat de véhicules électriques
Le 3e lien: le symbole de «l'autodestruction caquiste»
Rattrapage
La CAQ se déchire
Le 3e lien: le symbole de «l'autodestruction caquiste»
«Un panier de crabes»: Comment l'IA brouille les pistes du dossier Epstein?
Rattrapage
Faites attention aux fausses allégations
«Un panier de crabes»: Comment l'IA brouille les pistes du dossier Epstein?
Spécial «Super Bowl» | L'énigme du jeudi 5 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Super Bowl» | L'énigme du jeudi 5 février