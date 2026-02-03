20 ans depuis le gouvernement Harper

Il y a 20 ans, le 6 février 2006, le gouvernement de Stephen Harper était assermenté. Pour le souligner, il a reçu lundi le prix de la Société géographique royale du Canada.
Stephen Harper s’est d’ailleurs entretenu à cette occasion avec Jean Chrétien, une conversation lors de laquelle il a notamment été question de la souveraineté de l’Arctique et de la menace du séparatisme.
Écoutez Dimitri Soudas souligner ce qui l’a marqué lors de cette conversation au micro de Patrick Lagacé, mardi.
«Ce qu’il a dit, c’est qu’il ne s’attendait pas à ce qu’une des menaces soit nos voisins du sud. Il appelle un chat un chat. Il n’hésite pas de dire que les États-Unis aujourd’hui sont une menace pour la souveraineté du Canada. C’est probablement le premier ministre le plus pro-américain des 40, 50 dernières années. [Stephen Harper] c’était quelqu’un qui croyait fermement à l’importance de cette relation, il n’a jamais de fait american bashing.»