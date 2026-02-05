Un dossier qui s’apparente au monstre du loch Ness

Dans sa chronique au micro de Patrick Lagacé, Luc Ferrandez ne mâche pas ses mots concernant la relance du projet de troisième lien par le gouvernement Legault.

Ce dossier s’apparente au monstre du loch Ness: tout le monde en parle, mais personne ne le verra jamais.

Il soutient qu'aucune donnée de circulation ou de démographie ni aucune étude sérieuse ne justifie une telle infrastructure, surtout avec une circulation décroissante sur le pont Pierre-Laporte.

