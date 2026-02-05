Un nouveau documentaire, intitulé Les scandales Depardieu, lève le voile sur la double face de l’acteur mythique français: son talent indéniable d'un côté, et ses comportements sombres et excessifs de l'autre.

Diffusé récemment à la télévision française, le film revient sur les nombreuses accusations de harcèlement et de violences sexuelles, ainsi que sur ses dérapages verbaux obscènes captés sur divers plateaux de tournage, notamment en Corée du Nord et sur le film Umami.

