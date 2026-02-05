 Aller au contenu
La double face de l’acteur mythique français

Gérard Depardieu: un documentaire choc sur le «monstre sacré»

Lagacé le matin

le 5 février 2026 06:35

Patrick Lagacé
Catherine Brisson
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Un nouveau documentaire, intitulé Les scandales Depardieu, lève le voile sur la double face de l’acteur mythique français: son talent indéniable d'un côté, et ses comportements sombres et excessifs de l'autre.

Diffusé récemment à la télévision française, le film revient sur les nombreuses accusations de harcèlement et de violences sexuelles, ainsi que sur ses dérapages verbaux obscènes captés sur divers plateaux de tournage, notamment en Corée du Nord et sur le film Umami.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

