Le projet Agora Déclic prévoit la construction d’un campus pour jeunes adultes issus de la DPJ où ils pourront étudier, être logés et obtenir le soutien psychosocial dont ils ont besoin.

Qualifié de «révolutionnaire» par plusieurs intervenants du milieu, ce projet vise à encadrer les jeunes de la DPJ qui, dès leur 18e anniversaire, se retrouvent sans aucun soutien. Les statistiques sont frappantes : un jeune issu de la DPJ sur trois se retrouvera en situation d'itinérance avant l'âge de 21 ans.

Ce projet d'école communautaire, jumelé à 145 logements dans l'est de Montréal, bénéficie notamment de l'appui d'un promoteur et de l'élu de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

Tout ce qui manque désormais pour que l'initiative se concrétise est le feu vert du gouvernement provincial, qui se fait attendre.

L'instabilité causée par la course à la chefferie de la CAQ est d'ailleurs pointée du doigt comme un frein majeur à la réalisation de ce projet.

