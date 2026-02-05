Le projet Agora Déclic prévoit la construction d’un campus pour jeunes adultes issus de la DPJ où ils pourront étudier, être logés et obtenir le soutien psychosocial dont ils ont besoin.
Qualifié de «révolutionnaire» par plusieurs intervenants du milieu, ce projet vise à encadrer les jeunes de la DPJ qui, dès leur 18e anniversaire, se retrouvent sans aucun soutien. Les statistiques sont frappantes : un jeune issu de la DPJ sur trois se retrouvera en situation d'itinérance avant l'âge de 21 ans.
Ce projet d'école communautaire, jumelé à 145 logements dans l'est de Montréal, bénéficie notamment de l'appui d'un promoteur et de l'élu de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.
Tout ce qui manque désormais pour que l'initiative se concrétise est le feu vert du gouvernement provincial, qui se fait attendre.
L'instabilité causée par la course à la chefferie de la CAQ est d'ailleurs pointée du doigt comme un frein majeur à la réalisation de ce projet.
Écoutez à ce sujet le député solidaire de Gouin, Gabriel Nadeau-Dubois, jeudi, à l'émission Lagacé le matin.
«Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais c'est ce qui nous inquiète. Hier, j'ai reparlé personnellement aux trois ministres concernés: Habitation, Éducation, ainsi que Santé et Services sociaux. Les trois me disent: "Gabriel, on veut travailler avec vous pour que ça fonctionne". J’espère donc que ça va se concrétiser. Mais encore une fois, on craint que toute cette instabilité ne finisse par avoir raison du projet. Il faut savoir que cela fait dix ans qu'on le prépare. Ça fait dix ans que j'accompagne les fondateurs dans la mise sur pied de cet organisme; on n'a jamais été aussi près du but.»