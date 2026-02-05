Un événement surprenant est survenu sur le Plateau-Mont-Royal, alors qu'une épicerie Rachel-Béry a été prise d'assaut par le groupe militant «Robin des ruelles».

Une soixantaine d'individus masqués ont dévalisé les rayons pour une valeur de plusieurs milliers de dollars, affirmant que ces denrées ont été redistribuées dans des réfrigérateurs communautaires et devant des logements sociaux d'Hochelaga-Maisonneuve.

