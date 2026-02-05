 Aller au contenu
Justice et faits divers
«Robin des ruelles»

Une épicerie Rachelle-Béry a été prise d'assaut sur le Plateau-Mont-Royal

par 98.5

0:00
6:59

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 février 2026 06:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Une épicerie Rachelle-Béry a été prise d'assaut sur le Plateau-Mont-Royal
Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Un événement surprenant est survenu sur le Plateau-Mont-Royal, alors qu'une épicerie Rachel-Béry a été prise d'assaut par le groupe militant «Robin des ruelles».

Une soixantaine d'individus masqués ont dévalisé les rayons pour une valeur de plusieurs milliers de dollars, affirmant que ces denrées ont été redistribuées dans des réfrigérateurs communautaires et devant des logements sociaux d'Hochelaga-Maisonneuve.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autre sujet traité:

  • Une mère plaide coupable de harcèlement criminel après un mariage arrangé;
  • Scandale policier à Toronto

Vous aimerez aussi

Meurtre et pardon: quand un détenu rencontre la fille de sa victime
Radio textos
Meurtre et pardon: quand un détenu rencontre la fille de sa victime
0:00
24:41
Soumission chimique: 10 hommes arrêtés en lien avec le viol d’un enfant de 5 ans
Lagacé le matin
Soumission chimique: 10 hommes arrêtés en lien avec le viol d’un enfant de 5 ans
0:00
9:28

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Spécial «Super Bowl» | L'énigme du jeudi 5 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Super Bowl» | L'énigme du jeudi 5 février
Le coût de la vie, le système de santé et l'accès au logement
Rattrapage
Les priorités de la population
Le coût de la vie, le système de santé et l'accès au logement
Une victoire importante pour le Tricolore avant les Jeux de Milan
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Une victoire importante pour le Tricolore avant les Jeux de Milan
Pourquoi la sexualité des personnes handicapées est-elle tabou?
Rattrapage
Documentaire «Toucher»
Pourquoi la sexualité des personnes handicapées est-elle tabou?
Tentatives de suicide: l’inquiétante vulnérabilité des adolescentes
Rattrapage
Semaine de prévention
Tentatives de suicide: l’inquiétante vulnérabilité des adolescentes
Menace de fermeture de la fonderie Horne: un bluff?
Rattrapage
Glencore suspend des investissements
Menace de fermeture de la fonderie Horne: un bluff?
Après les Alouettes, Marc-Antoine Dequoy se confie sur son futur
Rattrapage
«La politique, ce n’est pas pour moi»
Après les Alouettes, Marc-Antoine Dequoy se confie sur son futur
Caviar et croquettes, ça vous dit?
Rattrapage
McDonald’s le propose pour la Saint-Valentin
Caviar et croquettes, ça vous dit?
Saison 4 de La Chronique de Bridgerton: succès ou flop?
Rattrapage
Déjà près de 40 millions de visionnements
Saison 4 de La Chronique de Bridgerton: succès ou flop?
Journée mondiale du cancer: le Québec affiche un bilan inquiétant
Rattrapage
Taux de mortalité le plus élevé au Canada
Journée mondiale du cancer: le Québec affiche un bilan inquiétant
Soumission chimique: 10 hommes arrêtés en lien avec le viol d’un enfant de 5 ans
Rattrapage
Son père aurait orchestré le tout
Soumission chimique: 10 hommes arrêtés en lien avec le viol d’un enfant de 5 ans
Fermeture possible de la fonderie Horne: «Ça été une journée sombre»
Rattrapage
Glencore suspend des investissements
Fermeture possible de la fonderie Horne: «Ça été une journée sombre»
Harper appelle les dirigeants à mettre de côté leurs différends politiques
Rattrapage
Son portrait a été dévoilé hier
Harper appelle les dirigeants à mettre de côté leurs différends politiques
La SAAQ permet encore aux religieux de refuser une évaluation par une femme
Rattrapage
Malgré l'adoption de la Loi 21 en 2019
La SAAQ permet encore aux religieux de refuser une évaluation par une femme